المؤسسة تلتزم بتلبية 15% إلى 20% من الطلب المحلي للكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة



عاطف رمضان



قالت مصادر لـ «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية انجزت اكثر من 100 مبنى في العديد من المدن الإسكانية باستخدام الالواح الشمسية مع الالتزام بتطبيق 15 إلى 20% من الطلب المحلي للكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة.



واضافت المصادر ان ذلك يتماشى مع رؤية الكويت المستقبلية، وإنجاز مهم في مجال الاستدامة البيئية، مشيرة إلى ان استخدام الالواح الشمسية من شأنه يعمل على تقليل تكاليف الكهرباء وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، ويساهم في تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء.



ولفتت إلى انه من الضروري العمل على تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للكويت وأجيالها القادمة.



واشارت المصادر إلى ضرورة العمل على استخدام الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية، في المباني العامة في الكويت مما يعزز من كفاءة الطاقة ويقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. وأوضحت ان ذلك يساهم في حل مشكلة زيادة الأحمال الكهربائية في الكويت، مشيرة إلى ان اعتماد الألواح الشمسية في المباني العامة يساهم في خفض فواتير الكهرباء لأن الطاقة الشمسية تعتبر مصدرا مجانيا ومتجددا للكهرباء، مما يعزز من الاستدامة المالية للمشاريع الحكومية ويخفف الضغط على موارد الدولة، كما ان ذلك من شأنه يعمل على حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة ويسهم في تحسين جودة الهواء وحماية البيئة الطبيعية في الكويت.



وبينت أن تطبيق تقنيات الطاقة الشمسية يعزز من تطور التكنولوجيا والابتكار في البنية التحتية، مما يجذب الاستثمارات في القطاع التقني ويسهم في بناء مجتمعات حضرية ذكية ومستدامة في الكويت.