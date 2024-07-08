عبدالعزيز الفضلي



أبلغت وزارة التربية مدارسها وكل اداراتها ومنشآتها بضرورة تجديد الأعلام.



وقالت وكيلة التنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي في نشرة تلقت «الأنباء» نسخة منها:



علم دولة الكويت رمز للهوية الوطنية والانتماء، ويحمل في طياته تاريخا عريقا وقيما ومبادئ تجسدت في تقدم وازدهار البلاد، وتجـسـيـدا للحب والولاء لوطننا الغالي، يأتي تقديرنا لعلم البلاد كتعبير مميز عن الولاء والانتماء، وهو فرصة لنا جميعا للتأمل في قيمنا الوطنية والعمل على تعزيزها، والعلم رمز الشموخ للوطن وكبريائه ورمز للسيادة الوطنية، ولان للعلم هذه



الرمزية وهذه الأهمية وجب عليـنا حمايته ورفعه عاليا في أعلى مكانة وفي أحسن صورة تليق به.



وأضافت: وإيمانا بأهمية قيمة علم الكويت كرمز للوطن، تهيب وزارة التربية



بالمناطق والإدارات التعليمية الى العمل على تجديد أعلام المدارس والمناطق والإدارات وكل المنشآت التابعة لها ورفع أعـلام جديدة واستبدالها كل فـتـرة والـمـحـافظة على سلامتها تقديرا لهذا الرمز الغالي.