أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية رفع أسعار المحروقات في سورية، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين.



وبحسب التسعيرة الجديدة التي صدرت مساء أمس الأول، فإن سعر ليتر البنزين «أوكتان 90» أصبح 12 ألفا و360 ليرة، والبنزين «أوكتان 95» بـ13 ألفا و975 ليرة، وليتر «المازوت الحر» بـ12 ألفا و352 ليرة سورية. كذلك شمل الارتفاع سعر الفيول، حيث أصبح سعر الطن 9 ملايين و258 ألفا و669 ليرة، والغاز السائل «دوكما» والذي بات سعر الطن منه بـ12 مليونا و173 ألفا و850 ليرة سورية. وهذا الارتفاع هو الثاني خلال أسبوعين، حيث أصدرت الوزارة في 23 يونيو الفائت تسعيرة جديدة للمحروقات، نصت على رفع سعر ليتر البنزين «أوكتان 90» من 11 ألفا و881 ليرة إلى 11 ألفا و954.



ووقتئذ، رفعت الوزارة سعر ليتر البنزين «أوكتان 95» من 13 ألفا و491 ليرة إلى 13 ألفا و562 ليرة، و«المازوت الحر» من 11 ألفا و509 ليرات إلى 11 ألفا و980 ليرة سورية.



وفي ذات النشرة، أعلنت الوزارة ارتفاع سعر طن الفيول إلى 8 ملايين و615 ألفا و566 ليرة، وطن الغاز السائل «دوكما» إلى 10 ملايين و689 ألفا و998 ليرة سورية. وتواجه سورية أزمة محروقات حادة منذ عدة سنوات، بسبب خروج غالبية حقول النفط عن سيطرة الحكومة، إضافة إلى صعوبات التكرير والتوزيع. ويضاف إلى ذلك زيادة الطلب على المحروقات للاستهلاك المنزلي والنشاطات التجارية من جراء الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، وعدم وجود بدائل كالطاقة الشمسية مرتفعة الثمن والتي يفرض النظام ضرائب كبيرة عليها. وأثرت هذه الأزمة بشكل سلبي على مختلف مناحي الحياة، حيث يؤدي انقطاع وارتفاع أسعار المحروقات إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع الأساسية والخدمات، إضافة إلى دورها الكبير في أزمات التدفئة والمواصلات وغيرها.



يشار إلى أن «وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك» بدأت منذ شهر آب 2023 بإصدار نشرات شهرية أو نصف شهرية لأسعار المحروقات في سوريا وتعديلها بشكل مستمر سواء بالانخفاض أو الارتفاع.