عبدالكريم العبدالله



تنظم رابطة أطباء العائلة والممارسين العامين الكويتية، بالتعاون مع الجمعية الخليجية لطب الأسرة أول ورشة عمل للطب المبني على الأدلة والبراهين خلال 15-16 نوفمبر في فندق «والدروف استوريا».



وذكر رئيس رابطة أطباء العائلة والممارسين العامين الكويتية ورئيس الجمعية الخليجية لطب الأسرة د.محمد العازمي أن هذه الورشة تأتي بدعم ورعاية كريمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وتهدف إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي وتشجيع الممارسات الطبية المبنية على الأدلة والبراهين في الكويت.



وأكد أن هذه الورشة تعد خطوة مهمة نحو المساهمة في تطوير الرعاية الصحية الأولية في الكويت، حيث تقوم بتعزيز الطب المبني على الأدلة والبراهين وهو من أهم الركائز لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان اتخاذ القرارات الطبية بناء على أحدث المعلومات البحثية.



وشكر د.العازمي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعمها المتواصل لمثل هذه الفعاليات العلمية، مؤكدا أن هذا الدعم يعد عاملا محوريا في تحفيز البحث العلمي ورفع مستوى التعليم الطبي المستمر، مما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة في الكويت والمنطقة.



وبين أن الورشة ستشهد حضور نخبة من المتخصصين في هذا المجال من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت، حيث ستتناول الورشة مفاهيم أساسية، مثل كيفية طرح الأسئلة البحثية، والوصول إلى الأدلة، وتقييمها وتطبيقها بشكل فعال في الممارسات الطبية اليومية.