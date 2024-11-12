

أعلنت شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين عن اعتماد مجلس الإدارة في اجتماعه السابع لسنة 2024، للبيانات المالية للشركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث أسفرت عن تحقيق صافي ربح بلغ 4.68 ملايين دينار، بقفزة سنوية بلغت نسبتها 66.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت 40.59 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2024، بزيادة سنوية نسبتها 26.47%، كما زاد صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 10.8% لتبلغ 3.822 ملايين دينار، مقارنة بـ 3.45 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت إيرادات التأمين 31.93 مليون دينار، بزيادة نسبتها 7%، مقارنة بـ 29.78 مليون دينارفي الفترة نفسها من العام السابق، وحققت الشركة صافي إيرادات استثمار بقيمة 2.38 مليون دينار، بقفزة سنوية نسبتها 71%، مقارنة بـ 1.39 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.



وفي هذا السياق، أثنى رئيس مجلس إدارة الشركة أنور بوخمسين، على الدور المبذول من مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، والذي تجلت آثاره على البيانات المالية المرحلية، حيث شهد الربع الثالث من العام الحالي طفرات على عدة أصعدة.



من جانبه، أعزى مجلس الإدارة هذا النجاح إلى الاستمرار باتباع سياسة اكتتاب حصيفة وانتقاء الشركاء من معيدي التأمين ذوي الملاءة المالية وكفاية رأس المال التي تتناسب مع إستراتيجية مجلس الإدارة، وكذلك الاستمرار في استثمار الفائض من أموال الشركة بمخاطر ذات عائد مرتفع معتدل المخاطر للحفاظ على أموال المساهمين.