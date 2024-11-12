قال رئيس مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة في وزارة الصحة رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مركز «زين» د.مطلق السيحان إن الكويت تحتل مكانة متقدمة في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق نظرا للكفاءات الطبية والعلمية المرموقة فيها. وأضاف السيحان لـ«كونا» أمس الاثنين أن وزارة الصحة وفرت أحدث الأجهزة الطبية للتشخيص وإجراء العمليات الجراحية للحالات المرضية التي تستدعي التدخلات الجراحية المتقدمة. وذكر أن إجمالي عدد المراجعين لعيادات الأنف والأذن والحنجرة التابعة لمستشفى «زين» في مستشفيي مبارك والأميري وعيادات الصقر التخصصي والسالمية واليرموك وصباح السالم وسلوى، بلغ هذا العام 33 ألف مراجع.



وبين أن مركز زين للأنف والأذن والحنجرة استقبل هذا العام نحو 42 ألف مراجع منهم 10130 مريضا بالعيادات المسائية فيما بلغ إجمالي حالات الدخول للمستشفى 4126 حالة.



وأشار إلى أن مركز زين للأنف والأذن والحنجرة شهد زيارات 19 طبيبا زائرا على مدار العام بمختلف التخصصات وأجروا 119 عملية كبرى، لافتا إلى إجراء نحو 4120 عملية جراحية بمركز زين منها 820 عملية كبرى و2950 متوسطة و350 صغرى.