حنان عبد المعبود



جرياً على عادته السنوية، ينظم معهد دسمان للسكري، الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الحدث السنوي بمناسبة يوم السكر العالمي الذي يصادف يوم الخميس 14 نوفمبر في مول العاصمة بمدينة الكويت.



وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في معهد دسمان طارق العريان أن اليوم المفتوح الذي يقيمه المعهد بهذه المناسبة، سيكون من الساعة 11 صباحا حتى 8 مساء في الدور الأرضي لمول العاصمة، وسيكون يوما حافلا بالأنشطة التوعوية والترفيهية والفحوصات والاستشارات الطبية والتغذوية، وذلك برعاية حصرية من شركة «زين».



وأضاف العريان أن الجهات الصحية المعنية بالمرض في مختلف أنحاء العالم تشترك في مثل هذا اليوم بتنظيم أنشطة وفعاليات للتوعية حول مرض السكري.



ولفت إلى أن المعهد لا يألو جهدا في العمل على تنفيذ رسالته وهي مكافحة وباء السكري في دولة الكويت من خلال أبحاث السكري والوقاية المتكاملة والتدريب والتثقيف والعلاج.



وناشد الجمهور من كل فئات المجتمع حضور هذا اليوم المميز للاستفادة ما سيتخلله من فقرات ذات قيمة توعوية.



وأكد على ضرورة التزود بالمعرفة الضرورية التي من شأنها مساعدة أفراد المجتمع على اتباع سبل الوقاية من النوع الثاني من مرض السكري، وهذا ما نهدف إليه من خلال إقامة مثل هذه الأنشطة، وبالأخص يوم السكر العالمي، حيث سيتواجد فريق من المختصين للرد على أي أسئلة طبية يطرحها الحضور.