بداح العنزي



أعدت البلدية تقريرا بشأن استكمال بيانات حصر الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للجهات الحكومية. وقالت مدير عام البلدية بالوكالة م.منال العصفور في تقرير الى وزير الدولة لشؤون البلدية انه بالإشارة الى كتاب وزير المالية في 22/8/2024 المتضمن طلب استكمال بيانات حصر الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للجهات الحكومية.



والى طلبكم تزويد الوزارة بسندات التخصيص وإثبات الملكية للأراضي والمباني غير المستغلة التالية:



- مبنى مخفر الشويخ سابقا.



- مبنى مركز شبرة الخضار سابقا.



- مبنى إدارة التراخيص الصحية سابقا.



نفيدكم بالآتي:



أولا: مبنى مخفر الشويخ سابقا



٭ تم تخصيص الموقع محل الدراسة في منطقة الشويخ الثالثة ضمن القطعة (ج) لوزارة الداخلية بموجب قرار المجلس البلدي رقم (76/5/66) المتخذ بتاريخ 14/2/1966.



٭ تم تخصيص موقع لمخفر شرطة الشويخ بديل عن الموقع محل الدراسة، وذلك بموجب قرار المجلس البلدي رقم (18/422/2003) المتخذ بتاريخ 30/6/2003، شريطة أن يسلم موقع المخفر محل الدراسة للبلدية بعد إيصال التيار الكهربائي للموقع الجديد.



٭ تم تسليم الموقع للبلدية وذلك بموجب كتاب وزارة الداخلية بتاريخ 21/4/2014 وآخر بتاريخ 15/4/2016.



٭ تم تشكيل فريق عمل لاستلام موقع مخفر شرطة الشويخ بالقطعة (ج) بمنطقة الشويخ الثالثة بموجب القرار الإداري رقم (4/2017) بتاريخ 1/2/2017 الذي كلف نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع باستلام موقع المخفر.



٭ تم استلام الموقع من قبل نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع وذلك بتاريخ 8/2/2017 ومحضر الاستلام بتاريخ 6/2/2017.



٭ تقدمت الهيئة العامة للبيئة بطلب تخصيص موقع مخفر الشويخ سابقا في منطقة الشويخ الثالثة ضمن القطعة (ج) للهيئة العامة للبيئة، وذلك لإنشاء مباني ومراكز مراقبة المخالفين والخارجين على القانون البيئي وذلك بتاريخ 23/6/2021.



٭ صدر قرار من قبل المجلس البلدي رقم (م ب/ل ع4/106/09/2022د1) المتخذ بتاريخ 21/11/2022 يقضي «بالموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للبيئة بشأن تخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ سابقا بمنطقة الشويخ الثالثة ضمن القطعة (ج) بمساحة (5584م2) ليكون مركز مراقبة لها شريطة تقديم دراسة مرورية للموقع».



٭ ورد كتاب الهيئة العامة للبيئة في 1/8/2023 يتضمن «طلب إلغاء القرار الخاص بتخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ القديم في منطقة الشويخ الثالثة للهيئة العامة للبيئة».



٭ جار حاليا دراسة الطلب وفق النظم المتبعة لإلغاء التخصيص.



ثانيا: مبنى مركز شبرة الخضار سابقا



٭ صدر قرار المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/01/02/2013) بتاريخ (30/7/2013) يقضي «بالموافقة على الطلب المقدم من وزارة التجارة والصناعة (شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية) تخصيص مساحة (92800م2) لمخازن وصوامع للحبوب لموقع تخزين استراتيجي للمواد الغذائية في شبرة الخضار القديمة في الشويخ.



ثالثا: مبنى إدارة التراخيص الصحية سابقا



٭ إن قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/201/12/2013) المتخذ بتاريخ 1/10/2013 يقضي «بالموافقة على الطلب المقدم من وزارة الصحة استغلال موقع مستوصف السالمية المؤقت وذلك لإدارة التراخيص الصحية ضمن منطقة السالمية قطعة (117) وبصفة دائمة كما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق».