فرح الحميضي: المعرض رحلة استثنائية لعالم الصحة.. ويهدف إلى تمكين الأفراد من التمتع بجودة حياة عالية



أعلنت شركة «فوز اكسبوز» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، عن تدشين النسخة الأولى لمعرض «إكسير اكسبو» بقاعة 8 في أرض المعارض الدولية في مشرف اليوم (الأربعاء)، ويستمر حتى 16 الجاري، وهو أكثر من مجرد معرض يستهدف التأسيس والتوعية بتعزيز أنماط الحياة الصحية الشاملة للأفراد من جميع الأعمار والارتقاء بجودة العيش للجميع، عبر الاهتمام باللياقة البدنية والتجديد الذهني والتوازن النفسي والتغذية المتوازنة، حيث يقدم اكسير إكسبو أنشطة وتجارب تهدف إلى تحسين الصحة العقلية والنفسية مما يسهم في تخفيف التوتر وتحقيق السلام الداخلي والصحة العامة.



وبهذه المناسبة، قالت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فوز إكسبوز لتنظيم المعارض والمؤتمرات م. فرح الحميضي، إن «إكسير اكسبو» أكثر من مجرد حدث عادي، فهو رحلة استثنائية إلى عالم الصحة والرفاهية والعافية نتطلع من خلالها إلى تمكين الأفراد على اختلاف أعمارهم وتوجهاتهم واهتماماتهم لعيش حياة أكثر صحة وسعادة.



وأشارت إلى أن فكرة معرض إكسير نشأت من السعي لإيجاد رؤية مشتركة ومتكاملة لمعالجة الفجوة المفقودة بين الأحداث الطبية البحتة والرياضية البحتة، حيث يشكل «إكسير اكسبو 2024» جوهر الحيوية والتجديد ومنارة للعافية تحتوي في اطارها الشامل على مجموعة متناغمة ومتنوعة من الموارد والعروض والفرص لعشاق الصحة ومحترفي العافية وقادة الصناعة.



وأوضحت بالقول: «اختيارنا لاسم المعرض «إكسير IXIR»، وهو مستوحى من مادة أسطورية يعتقد أنها تمنح تجدد الشباب وتحافظ على الصحة، لم يأت من عبث، بل انه انعكاس للفلسفة العميقة والخاصة التي نتبناها في «إكسير اكسبو» حيث يتم التعامل مع مفهوم الصحة الكاملة من منطلق كونها نهجا شاملا للعافية يتجاوز مجرد غياب المرض، فهو يشمل مجموعة شاملة ومتكاملة من العافية الجسدية والعقلية والعاطفية والاجتماعية».



وتابعت: «في قلب فلسفة «إكسير اكسبو» يكمن الايمان بأن الصحة ليست مجرد حالة ينبغي تحقيقها بل مورد للحياة اليومية والثروة الحقيقية لاتخاذ خطوات استباقية لرفع وعي الفرد والأسرة بأهمية الصحة والعافية لتفعيل المثل القائل (الوقاية خير من العلاج)، فضلا عن أهمية الصحة والعافية في دفع عجلة التنمية وزيادة الإنتاجية، وهو ما أكدت عليه رؤية كويت جديدة 2035، حيث تحتل ركيزة الاستدامة الصحية المرتبة الثانية فيها».



وكشفت الحميضي عن مشاركة أكثر من 75 شركة وجهة ومؤسسة متخصصة بمجالات الصحة واللياقة البدنية والتغذية، لافتة إلى الرعاة النخبة للمعرض، وهم: ايكيا، فارمازون، أسنان تاور، والرعاة البنك الوطني، الشركة الخليجية للتأمين التكافلي، وذا هيلثي هوم.



ولفتت إلى ديكور معرض «إكسير اكسبو» وأقسامه المميزة، حيث يحتوي المعرض بوثات خاصة للرعاة والمشاركين بديكورات تنافسية تعكس طابع كل مشارك، فضلا عن تخصيص مناطق إستراتيجية في قاعة المعرض للأنشطة والمحاضرات والمسرح وورش العمل والأنشطة البدنية والحرف اليدوية كلها للأطفال والكبار على حد سواء، بالإضافة إلى منطقة والسكون التي ستبهر زوار المعرض بما تحتويه.



وأضافت أن «إكسير اكسبو» سيقدم لزواره تشكيلة وفريدة من العروض الحصرية والخصومات، وسيستقطب عبر فعالياته المتنوعة كل أفراد الأسرة وشرائح المجتمع، حيث سيقدم للجميع حصصا رياضية، ومسابقة رياضة الهايروكس الشهيرة حاليا في المحيط الرياضي ـ برعاية ايليت فتنس، بالإضافة إلى المحاضرات لأفضل المتحدثين والخبراء من سفراء معرض إكسير الذين تم اختيارهم بعناية لصلتهم القوية بالمجتمع وقدرتهم على الإلهام والإعلام، حيث سيلعبون دورا حيويا في زيادة الوعي بمعرض «إكسير».



واختتمت الحميضي بدعوة الجمهور من مختلف الشرائح والتوجهات لزيارة المعرض والاستفادة من العروض والمحتوى الذي سيقدمه، والحلول المبتكرة التي سيستعرضها عبر المشاركين فيه، والمصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات والتفضيلات الفريدة للمهتمين بالرعاية الصحية في المجتمع الكويتي.