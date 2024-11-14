أكدت مكاتب سياحية في أربيل أن وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق أصدرت قرار يقضي بمنح حملة الجنسية السورية تأشيرة دخول «فيزا» لمدة شهر واحد فقط، بعد تعليق منحها لأكثر من 6 أشهر.



وتابعت المكاتب لموقع «أثر» المقرب من السلطات في دمشق، أن تأشيرة الدخول تمنح للسوريين لمن لديهم موعد قنصلي في أربيل، ومدتها شهر واحد فقط وغير قابلة للتحويل لإقامة.



كما بينت أنه لا يمكن حجز موعد قنصلي وهمي وإصدار فيزا لدخول أربيل، لأن الأسماء تتم مشاركتها بين وزارة الداخلية والسفارات، مشيرة إلى أنه «في حال مخالفة المدة الزمنية الممنوحة يتم ترحيل صاحب الفيزا إلى سورية على الفور».



الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق أصدرت في شهر ابريل الماضي قرارا يقضي بمنع دخول السوريين إلى أربيل، سواء للعازبين (الشباب – الفتيات) أو العائلات، على أن يقتصر الدخول على حملة الإقامة، ولم يتم توضيح الأسباب حينها.



وأوضحت حينها وزارة الداخلية في الإقليم أن سبب تلك القرارات هو إتاحة فرص عمل للشباب المحليين. ويوجد في إقليم كردستان العراق نحو 263 ألف سوري بحسب تقرير نشرته هيئة الإحصاء التابعة للإقليم في شهر اغسطس 2024.