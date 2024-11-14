بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس غوستافو بترو رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على عدة مناطق في أنحاء كولومبيا وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات، راجيا سموه لذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء وللمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دوما جيديون رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية بوتسوانا الصديقة وأدائه اليمين الدستورية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية ولجمهورية بوتسوانا وشعبها الصديق المزيد من الرقي والازدهار.