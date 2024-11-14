عبدالعزيز الفضلي



شددت وكيلة الأنشطة والتنمية التربوية مريم العنزي على متابعة نظام العمل بالمقاصف المدرسية وفقا للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمقاصف المدرسية وتداول الأغذية بها التي أعدتها الهيئة العامة للغذاء والتغذية.



وقالت العنزي في كتاب وجهته الى المناطق التعليمية والتعليم الديني والخاص والنوعي، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: حرصا من وزارة التربية على الالتزام بالنظم واللوائح والنشرات الخاصة بنظام العمل بالمقاصف المدرسية وإيمانا من دور وزارة التربية بأهمية الحفاظ على صحة أبنائنا الطلبة من خلال التغذية الصحية والسليمة، واستنادا الى لوائح المقاصف المدرسية الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية 2021م2 ونشرة نظام العمل بالمقاصف المدرسية 20 الصادرة بتاريخ 2024/8/25 وتعميم 18 بشأن تسهيل مهمة فريق الهيئة العامة للغذاء والتغذية بدخول المدارس، يرجى الإيعاز لجهة الاختصاص لديكم بالعمل على متابعة العمل بالمقاصف لمتابعة تطبيق تطوير المقاصف المدرسية بتاريخ 2024/8/21 وتسهيل مهمة ممثلي الهيئة العامة للغذاء والتغذية بدخول المدارس، مع تزويدنا بالإجراءات التي تتخذ من جانبكم حيال المدارس المخالفة.