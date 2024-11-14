أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل أمس تداول 150 عقدا عقاريا في البلاد بقيمة إجمالية بلغت 83 مليون دينار (نحو 273.9 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي.



وأوضحت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع الماضي (ما بين 3 و7 نوفمبر الجاري)، أن عقود العقار الخاص جاءت بالصدارة بـ110 عقارات بقيمة 43.7 مليون دينار (نحو 144 مليون دولار).



وذكرت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانيا بتداول 40 عقارا بقيمة 39.4 مليون دينار (نحو 130 مليون دولار) فيما لم يشهد العقار التجاري أو الشريط الساحلي أو المعارض او المخازن أو الصناعي أي تحرك خلال الأسبوع الماضي.



كما أظهرت الإحصائية حسب التوزيع الجغرافي تداول 14 عقدا بالعقار الخاص و3 بالعقار الاستثماري في محافظة العاصمة، فيما جرى تداول 15 عقارا خاصا و14 عقارا استثماريا في محافظة حولي، بينما تم تداول 15 عقارا في «الخاص» و7 في «الاستثماري» بالفروانية.

وأشارت إلى أن محافظة مبارك الكبير شهدت تداول 10 عقود في العقار الخاص وعقدا وحيدا استثماريا، فيما شهدت محافظة الأحمدي أكبر عدد لجهة التداولات من خلال 44 عقدا بالخاص و14 عقدا في العقارات الاستثمارية، بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على 12 عقدا بالعقار الخاص وعقدا واحدا استثماريا.