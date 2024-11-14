

ثامر السليم



واصـــل المهرجـــــان السينمائي السنـــوي الذي تنظمه وتستضيفه الجامعة الأمريكية الدولية AIU بالشراكة مع شركة «سينسكيب» فعالياته لليوم الثالث على التوالي في مول 360، وتم عقد جلسة حوارية حول «ليلة المخرجين الكويتيين»، شارك فيها المخرجون المبدعون نورا الحساوي ومريم العباد وأحمد الخضري وإيمان الشايع.



وفي هذا الصدد، قالت مساعد عميد كلية العمارة والتصميم في الجامعة الأمريكية الدولية عالية العزة ان الفعالية كانت ناجحة جدا وقمنا بعرض أربع أفلامة لأربعة مخرجين كويتيين ومن ثم تم عقد جلسة حوارية بين المخرجين والجمهور، مشيرة إلى ان هناك تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور للاستفادة منهم وتم الكشف عن العديد من المواهب الشبابية الكويتية التي ستظهر للنور قريبا.



وكشفت العزة عن ان المخرجين الكويتيين الذين شاركوا في هذه الفعالية هم نورا الحساوي ومريم العباد وأحمد الخضري وإيمان الشايع وديما الأنصاري وسيكون لهم مستقبل باهر جدا في هذا المجال، مؤكدة ان جميع الأعمال المقدمة ذات هدف ورسالة، ولعل أبرزها «عماركو» الذي لفت انتباهنا لمشكلات مواقع التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها على المجتمع.



وأكدت انه تم طرح ومعالجة المشكلة بطريقة ذكية جدا من خلال مدى تأثر الجيل القادم في نمط حياتهم وطريقة تفكيرهم عبر متابعتهم للأشخاص المشهورين، لافتة إلى ان تم طرح فيلم خيالي بعنوان «موج»، وتم التطرق فيه إلى حورية البحر وان جزءا منها إنسان والآخر سمكة، بالإضافة إلى موضوعات أخرى أظهرت مواهب شباب الكويت.



وتابعت: فخورون بمثل هذه الأعمال التي عرضت ودورنا في الجامعة الأمريكية الدولية دعم مثل تلك المواهب وتسليط الضوء عليها سواء في الأفلام أو الإخراج والإبداع، ومن خلال هذا المهرجان نثبت وجود وتميز المخرجين والمنتجين والكتاب في الكويت، وهذا هو هدفنا.