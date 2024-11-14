

عقدت شركة كامكو إنفست، مؤتمرا افتراضيا مخصصا للمحللين ومساهمي الشركة لاطلاعهم على أداء الشركة خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بمشاركة الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه، ورئيس تنفيذي للقطاع المالي هناء طه، ومدير في إدارة التسويق وعلاقات المستثمرين محمد أكبر، الذي استهل المؤتمر بتقديم موجز عن الشركة ولمحة عامة عن الأحداث الرئيسية التي شهدها العالم وأداء الأسواق المالية خلال هذه الفترة.



وأوضح أكبر أن الأسواق الخليجية شهدت زيادة في النشاط بارتفاع قيمة التداول بنسبة 37% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2023 لتصل إلى 525.9 مليار دولار، وأغلق مؤشر MSCI الخليجي المجمع الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بانخفاض طفيف قدره 0.2%.



بينما بلغ إجمالي العائد الكلي (متضمنا التوزيعات) على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 5.0% خلال نفس الفترة، وذلك وفقا لمؤشر «S&P» الخليجي للعائد الكلي، وكانت دبي والكويت وعمان الأفضل أداء بنسبة 10.9% و4.7% و4.3% على التوالي، بينما انخفضت مؤشرات قطر وأبوظبي بنسبة 2% و1.6% على التوالي.



من جانبه، قدم فيصل صرخوه شرحا تفصيليا عن المركز المالي للشركة وأدائها لفترة الأشهر التسعة، حيث حققت الشركة العديد من الإنجازات من خلال نموذج أعمالها الذي يركز على تنوع مصادر الدخل وجودة الإيرادات، إذ ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 65.5% لتبلغ 18.5 مليون دينار.



فيما ارتفعت الإيرادات من الرسوم والعمولات 28% مقارنة بنفس الفترة من 2023 لتبلغ 12.1 مليون دينار، وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 3.5 ملايين دينار، بربحية للسهم 10.14 فلوس، مقابل خسائر بلغت 1.4 مليون دينار في نفس الفترة من 2023، بخسارة للسهم 4.08 فلوس.

وسلط صرخوه الضوء على أعمال الشركة الأساسية والتي تضم إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، فقد نمت الأصول المدارة لصالح العملاء خلال الفترة بنسبة 9.3% ومنذ التأسيس بمعدل سنوي مركب بلغ 12.4% لتصل إلى 16.2 مليار دولار في 30 سبتمبر 2024 جراء استثمارات جديدة والأداء المميز للأصول المدارة، وتتضمن الأصول المدارة الأسهم والدخل الثابت، بالإضافة إلى الاستثمارات البديلة والتي تشمل العقار والملكية الخاصة والائتمان الخاص.

وختم صرخوه بتسليط الضوء على جودة الإيرادات التي تتميز بها كامكو إنفست بفضل نموذج أعمالها المتين الذي يركز على تنوع مصادر الدخل والحضور الإقليمي، كما أكد على أن استراتيجية الشركة تهدف إلى الاستمرار في التركيز على نمو الإيرادات من الرسوم، والتي تمثل 65.1% من إجمالي الإيرادات في 30 سبتمبر 2024.

بدورها، تطرقت هناء طه إلى مركز الشركة المالي والتصنيف الائتماني الذي تتمتع به، فقد حافظت الشركة على تصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الأجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2024.



وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 2.7% لتصل إلى 61.3 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. فيما انخفضت إجمالي الأصول بنسبة 3.2% لتصل إلى 124.7 مليون دينار متأثرة بتوزيعات الأرباح النقدية على المساهمين والتخفيض التدريجي لمستوى الدين.



وارتفع النقد والنقد المعادل بنسبة 23.1% ليصل إلى 32.6 مليون دينار، والذي يمثل 26.1% من إجمالي الأصول. وبلغ حجم محفظة استثمارات الشركة 73.3 مليون دينار، والتي تمثل 58.8% من إجمالي الأصول.



كما تطرقت طه إلى التزامات الشركة والتي انخفضت بنسبة 6.1% إلى 60.4 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2024. وشهدت نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين تحسنا، حيث بلغت 0.20 مرة (31 ديسمبر 2023: 0.37 مرة).