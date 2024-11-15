حصل فريق عمل مسلسل «جوما» للفنانة ميرفت أمين، على إجازة اضطرارية منذ أكثر من أسبوعين، وذلك بشكل مفاجئ، بسبب تأخر استخراج التصاريح الأمنية للتصوير في أحد الأماكن بمحافظة الجيزة - مصر.



ومن المنتظر استخراج التصاريح الأمنية منتصف الأسبوع المقبل، وفق مجلة «سيدتي»، ليستأنف المخرج محمد النقلي التصوير فورا، لاسيما أن المشروع تعطل طويلا، فضلا عن وجود مشاهد سيجري إنجازها في أكثر من مكان، مثل مدينة بورسعيد، وكذلك السفر إلى دولة الأردن.



وتظهر ميرفت أمين في «جوما» بدور أم لفتاتين، الأولى تجسد دورها ريم البارودي، والثانية تلعب شخصيتها منة عرفة، والتي جاءت بديلة عن الفنانة منة فضالي - التي اعتذرت عن المشروع بشكل مفاجئ - وخلال الأحداث تتعرض أمين للمواقف التي تحاول مسحها تماما من حياتها، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في البطولة: محمود عبدالمغني، محمد مهران، فراس سعيد، والعمل من تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.



وينتمي «جوما» إلى الدراما النفسية، التي تحمل قدرا من التشويق والغموض، حيث إن «جوما» تعني «الممحاة- الأستيكة»، في إشارة إلى ذاكرة الشخص، التي قد تنسى بعض الأحداث والشخصيات.



يذكر أن الفنانة ميرفت أمين شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل «مليحة»، بطولة: دياب، أشرف زكي، حنان سليمان، علي الطيب، أمير المصري وغيرهم، وهو من تأليف رشا عزت الجزار، إخراج عمرو عرفة.