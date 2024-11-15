

حنان عبدالمعبود



ضمن أنشطة حملة «عند الخمسين» التي تنظمها الحملة الوطنية للتوعية من السرطان «كان» بمبادرات حملة التوعية من سرطان البروستاتا، أقامت الحملة محاضرة توعوية بديوانية مشرف لروادها من الرجال.



وأكد رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» د.خالد الصالح، أن الحملة تستهدف الرعيل الأول ضمن الحملات التوعوية، وتسعى للتأكيد على أهمية الفحص المبكر لسرطان البروستاتا، وضرورة إجراء فحص الـ PSA عند وصول الرجل لعمر الخمسين عاما، وفحص الدم الذي يكشف دلالات الورم، فإن ارتفع معدله كان مؤشرا بالإصابة.



وقال «منذ إطلاق الحملة نعمل على تكثيف التوعية من سرطان البروستاتا، خاصة بالحملة التي تقام كل عام في شهر نوفمبر بالتزامن مع شهر التوعية العالمي، وبشراكة مع رابطة جراحة المسالك البولية الكويتية». وتابع الصالح «انطلقت حملتنا معلنة تنظيم العديد من الفعاليات التي تسلط الضوء للوصول لأكبر عدد من الفئة العمرية المستهدفة، لاسيما أن هذا النوع من السرطانات أصبح مؤشرا مهما بالنسبة للرجال، فحسب احصائيات 2020 الصادرة عن مركز الكويت لمكافحة السرطان، فإن نسب الإصابة بين الكويتيين تصل إلى 51 حالة إصابة جديدة سنويا ما يعادل 8.7% من اصابات الأمراض السرطانية للكويتيين، أما نسبة الإصابة بين الرجال غير الكويتيين فوصلت إلى 40 حالة جديدة سنويا ما يعادل 6.6% من جميع الإصابات السرطانية بين غير الكويتيين».



وأكد أن الحملة مستمرة في تنفيذ العديد من الأنشطة، مبينا انها شاركت بمعرض الموبار الدولي للسيارات الكلاسيكية الذي اقيم في البوليفارد، وكذلك شاركت في معرض الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بجنوب الصباحية، بالإضافة إلى المشاركة في معرض مركز الصباحية الطبي، كما تعمل على تنظيم انشطة رياضية منها تنس طاولة ولعبة الريشة الطائرة بالتعاون مع نادي وربة الرياضي للمعاقين. وتستمر حملة «كان» في نشر الوعي الصحي بعدد من الفعاليات والأنشطة والمحاضرات والمشاركة في المعارض على مدار الشهر حتى تصل الى تحقيق أهدافها التوعوية برفع الوعي الصحي بسرطان البروستاتا.