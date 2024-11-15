أكد مدير إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة د.أحمد الشطي أهمية نشر الوعي الصحي وثقافة الإسعافات الأولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة السريعة لأي طارئ لتعزيز أمان المجتمع والحد من المضاعفات والتأكيد على تحقيق مفهوم المسؤولية المجتمعية.



وقال الشطي في كلمة له أمس الخميس، خلال حفل تكريم 100 فني ومتدرب من منتسبي الإدارة أبطال الطوارئ الطبية، إنه تم تدريب 3500 شخص خلال ست فعاليات ضمن دورات الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي والإسعافات الأولية التي أقامتها الإدارة في المجمعات التجارية خلال شهر أكتوبر الماضي.



وأضاف أنه تم تنفيذ الدورات في العديد من محافظات البلاد واختيار المجمعات التجارية الأكثر ازدحاما وحيوية بعدد 11 يوم عمل متواصلا بمعدل ساعات يقارب 140 ساعة من التدريب الجاد والهادف لجميع فئات المجتمع من مرتادي هذه المجمعات.



وأوضح أن جولة الفعاليات بدأت بمجمع الأفنيوز لثلاثة أيام تلاها استمرار الفعالية أربعة أيام بمجمع البوليفارد والبروميناد على التوالي بواقع يومين لكل مجمع، ثم انتقلت الى شمال الكويت بمحافظة الجهراء لمدة يومين في مجمع سليل الجهراء، ثم الى محافظة مبارك الكبير بمجمع 360. واختتمت الفعالية رحلتها بمحافظة العاصمة في سوق المباركية. وأعرب الشطي عن الشكر لجميع إدارات المجمعات التجارية والرعاة الذين جعلوا من الفكرة حقيقة مفيدة لخدمة الكويت من خلال التعاون والتشجيع والحرص على خدمة رواد المجمعات، كما تقدم بالشكر لأبطال الطوارئ الطبية على الشغف والالتزام والعطاء الذي أظهروه في خدمة الجمهور بكل الشرائح العمرية والمهنية على حد سواء.



من جانبه، أشاد مراقب الإسعاف عبدالله النفيس في كلمته بالدور الكبير لأبطال الطوارئ الطبية الذين شاركوا في هذه الفعاليات، والذين لم يدخروا أي جهد في سبيل نشر ثقافة الإسعافات الأولية ورفع الوعي المجتمعي.



وأشار النفيس إلى أن وزارة الصحة عامة، وإدارة الطوارئ الطبية خاصة، تعتبر هذه الثقافة نهجا مهما لديها تنتهجه لزيادة الوعي الصحي للمجتمع سواء بهذه الفعاليات أو ورش الإسعافات الأولية التي تقدمها لجميع جهات الدولة، أو من خلال مراكز تدريب الطوارئ الطبية المعتمدة. كما أشاد بدور أبطال الطوارئ الطبية في إخلاء مستشفى الأحمدي مؤخرا والجهد الكبير والحرفية والمهنية العالية في التعامل مع الحوادث الكبيرة.



بدوره، ثمن قائد إسعاف منطقة مبارك الكبير محمود الجمالي في كلمته جهود مركز التدريب بالمنطقة وعطائه الكبير خلال مدة قصيرة من حيث إنجاز الدورات المهنية أو نشر ثقافة الإسعافات الأولية للجمهور الكريم.



من ناحيته، عبر قائد منطقة إسعاف حولي جراح الفضلي في كلمته، عن اعتزازه بمركز التدريب ورصد التطور النوعي والكمي في الدورات التي يقدمها.