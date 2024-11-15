ينطلق مؤتمر ميدام 2024 اليوم الجمعة في مركز دبي التجاري العالمي الذي تنظمه منظمة الشرق الأوسط الدولية للأمراض الجلدية وطب التجميل. وقال استشاري الامراض الجلدية وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر د.محمد العتيبي ان البرنامج العلمي للمؤتمر يشتمل على العديد من الفعاليات، منها محاضرات علمية وندوات وورش عمل يبلغ 450 محاضرة موزعة على 8 مسارات علمية متميزة خلال ايام المؤتمر. وأضاف العتيبي ان عدد المتحدثين الدوليين والإقليميين والمحليين يبلغ اكثر من 390 متحدثا، لمناقشة آخر الابحاث والدراسات العلمية والمستجدات في علم الأمراض الجلدية وجراحة التجميل والليزر، مشيرا إلى ورشة التشريح العملية في مختبرات التشريح بكلية الطب بجامعة الشيخ محمد بن راشد الطبية، ما يضيف بعدا علميا مهما لتعزيز مهارات الأطباء في مجالاتهم التخصصية. ولفت إلى مشاركة اكثر من 40 جمعية ومنظمة طبية عالمية وحكومية خلال المؤتمر مثل الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية، والرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية والكلية الملكية البريطانية للأطباء وأيضا الجمعية الدولية للأمراض الجلدية.