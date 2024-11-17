قال رئيس جهاز المسؤولية الطبية الشيخ د.سلمان الصباح إن مؤتمر الجهاز الذي انطلقت أعماله أمس برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي يهدف إلى نشر الوعي الطبي القانوني والثقافي ويواكب «رؤية كويت 2035» لتعزيز صحة ورفاه المجتمع الكويتي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.



وقال رئيس الجهاز، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدى يومين بمشاركة عالمية، إن المؤتمر خطوة لتعزيز الرعاية الصحية وضمان حقوق المرضى ومزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة والمنشآت الصحية على حد سواء. وأكد أهمية الوعي بالحقوق والواجبات والمسؤوليات باعتبارها تحد من المخالفات المهنية والأخطاء الطبية، مشيرا إلى أن المؤتمر يعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتحسين النظام الصحي. وأضاف أن المؤتمر يسلط الضوء على خبرات الدول الرائدة والاستفادة من الهيئات والمؤسسات لتعزيز مفهوم المسؤولية الطبية وتطوير هذا المجال الحيوي، مؤكدا أن الوعي بالقوانين والأنظمة يعزز من أداء العمل ويؤسس لبيئة طبية آمنة وفعالة. وبين أن الجهاز له شخصية قانونية اعتبارية ويختص من خلال اللجان في إبداء الرأي الفني في كل الموضوعات المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية، ويسعى إلى المساهمة الفعالة في تقليل الأخطاء والمخالفات عبر رفع التقارير إلى الجهات المختصة وذوي الشأن لضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بما يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية في النظام الصحي.



من جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى البلاد د.أسد حفيظ في كلمة مماثلة أهمية المؤتمر وما يتضمنه من محاور تعزز من عمل السلطات الصحية في البلاد وتسهم في بناء منظومة صحية مستقبلية.



وأضاف د.حفيظ أن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات العالمية واستثمارها في القدرات المحلية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة، لافتا إلى أن المؤتمر يعمل على دعم وتطوير النظم المتبعة في مختلف القطاعات الصحية. وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تولي أهمية للرعاية الصحية وراسمي سياسات القطاع الصحي في اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها أن تحسن جودة الخدمات المقدمة، فضلا عن إرساء ثقافة الوعي الصحي لدى المرضى والعاملين في المهنة.