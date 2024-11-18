القاهرة - محمد صلاح



نفت الفنانة بسنت شوقي ما يردده البعض بأنها لا تظهر إلا في أعمال فنية بترشيح من زوجها الفنان محمد فراج، ويكون هو بطل العمل الفني ذاته، فقد تعاقدت مؤخرا للمشاركة في مسلسل «وتقابل حبيب» مع المؤلف عمرو محمود ياسين، وبطولة: ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي ونيكول سابا وصلاح عبدالله، وإخراج محمد الخبيري، ومن المقرر ان يعرض رمضان المقبل.



وسبق ان شاركت بسنت في رمضان الماضي في مسلسل «بابا جه» بطولة أكرم حسني، وشاركه باقة من ألمع النجوم، أبرزهم فريال يوسف، نسرين أمين، سما ابراهيم، والعمل تأليف وائل حمدي وإخراج وائل مرعى. وكان آخر أعمال بسنت شوقي السينمائية فيلم «أهل الكهف» مع خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وبيومي فؤاد وريم مصطفى.