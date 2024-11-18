أعلن وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد ورئيس فريق التسويق الإعلامي للقمة الخليجية سعد العازمي إطلاق الوزارة حملة إعلامية شاملة تحت شعار «المستقبل.. خليجي» استعدادا لاستضافة الكويت للقمة الخليجية الـ 45 التي تعقد في الأول من ديسمبر المقبل.



وقال العازمي لـ «كونا» أمس الأحد إن الحملة الإعلامية تأتي بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومتابعة من وكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن وبالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.



وأوضح أن هذه الحملة الإعلامية تهدف إلى تعزيز الوعي حول القمة الخليجية والترويج لها بما يعكس استعدادات الكويت لاستضافة هذا الحدث الخليجي.



وبين أن الحملة تشمل الشوارع الرئيسية والطرق السريعة ومطار الكويت الدولي والمجمعات التجارية والأسواق العامة وتتنوع الوسائل المستخدمة في الحملة ما بين الرسائل النصية ولوحات الإعلانات في الطرق الرئيسية إضافة إلى مختلف وسائل الإعلام. وأشار إلى أن الحملة الإعلامية تتضمن توحيد شعارات شبكات الاتصال لكل شركات الاتصالات تحت شعار (GCC45) خلال فترة انعقاد القمة، كما يتم التعاون مع شركات الدعاية والإعلان لعرض الشعار الرسمي «المستقبل.. خليجي» على شاشات الديجيتال واللوحات الإعلانية في الشوارع.



وذكر أن وزارة الإعلام تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لبث العبارات الترحيبية الموحدة على اللوحات المرورية في الطرق الرئيسية، مثل «المستقبل.. خليجي»، و«أسفرت وأنورت»، علاوة على التعاون مع بلدية الكويت لاستخدام العديد من اللوحات الإعلانية في شوارع البلاد.