استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وذلك بعد أن ترأس سموه وفد دولة الكويت المشارك في القمة العربية والإسلامية غير العادية والتي عقدت بالعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وترأس وفد دولة الكويت في القمة العالمية للعمل المناخي (COP 29) والتي عقدت بالعاصمة باكو في جمهورية أذربيجان الصديقة.



كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.



كما أعرب سموه عن بالغ اعتزازه برسوخ أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وسلطان عمان الشقيقة وبالإنجازات الحضارية البارزة وبالنهضة التنموية الشاملة لكل المجالات والتي حققها البلد الشقيق في عهده الميمون، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية، ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد استقلال المملكة المغربية الشقيقة.



كما أعرب سموه عن اعتزازه بعمق أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت بالمملكة المغربية الشقيقة وبالإنجازات التنموية البارزة التي حققها البلد الشقيق في كل المجالات، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية، وللمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.