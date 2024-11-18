أكدت إدارة العلاقات العامة في البلدية مواصلة فرق ادارات النظافة حملة التنظيف الواسعة للطرق والشوارع الرئيسية في البلاد وشملت أعمال تنظيف الطرق ورفع كل ما يشوه المنظر العام ويعمل على إعاقة الطريق في إطار الحملات الميدانية خلال شهري نوفمبر وديسمبر للعام الحالي.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة مبارك الكبير خالد العنزي ان هدف الحملة تنظيف الشوارع، إلى جانب رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفرق الرقابية تولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بشكل عام من خلال تنظيف الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والداخلية.



وأشار إلى أن الحملات الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات أسفرت عن تنظيف الخطوط السريعة وطريق جاسم محمد الخرافي من الرمال والمخلفات، استعدادا لمؤتمر القمة الخليجية 1 ديسمبر 2024.