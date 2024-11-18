وزارة الصحة حريصة على تطوير المنظومة الصحية الكويتية وفق أعلى المعايير العالمية

تحديد موقعين «مستشفى ومركز رعاية أولية» بكل منطقة صحية لتفعيل النظام



عبدالكريم العبدالله



اعتمدت وزارة الصحة آلية تشغيل النظام الإلكتروني لترصد حالات الأمراض التنفسية الحادة والشديدة بالمواقع المختارة في الكويت باستخدام منصة EMFLU.



رؤية شاملة: ويأتي اعتماد هذا النظام الإلكتروني في إطار رؤية شاملة يقودها وزير الصحة د.أحمد العوضي، الذي يحرص على تطوير المنظومة الصحية الكويتية وفق أعلى المعايير العالمية.



جاهزية الكويت: وتؤكد هذه الخطوة جهود الوزير المستمرة لتعزيز جاهزية الكويت للتعامل مع التحديات الصحية العالمية والمحلية، ورفع كفاءة النظام الصحي بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتسهم هذه الآلية ـ التي تنشرها «الأنباء» ـ في تحسين القدرة على الترصد المبكر للأمراض التنفسية، وضمان استجابة صحية فاعلة للأوبئة، وتوفير بيانات دقيقة تدعم البحث العلمي والتخطيط الصحي المبني على الأدلة.



وجاء في الآلية، التي تنشرها «الأنباء»، أن منصة EMFLU هي منصة إقليمية تهدف إلى الآتي:



1 ـ تبادل البيانات الوبائية والفيروسية عن الإنفلونزا في إقليم شرق المتوسط.



2 ـ توفير بيانات كمية ونوعية عن اتجاه وانتشار وشدة وتأثير الانفلونزا وغيرها من الفيروسات المسببة للعدوى التنفسية في الكويت وإقليم شرق المتوسط.



3 ـ تحديد أكثر أنواع الفيروسات انتشارا مما يساعد على اتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة للتصدي لها.



4 ـ رصد أي تحورات في الفيروسات التنفسية ذات الأهمية، مثل: الإنفلونزا ـ كوفيد-19.



وتضمنت الآلية أنها تشمل ترصد حالات العدوى التنفسية الحادة الشديدة SARI وحالات الاشتباه بمرض الانفلونزا ILI. وأوضحت الآلية أن آلية عمل نظام الترصد تتمثل بالآتي:



1 ـ اختيار المواقع



٭ تحديد موقعين (مستشفى ومركز رعاية أولية) بكل منطقة صحية لتفعيل نظام الترصد ومراقبة حالات الامراض التنفسية الحادة الشديدة SARI وحالات الاشتباه بمرض الانفلونزا ILI ضمن برنامج الترصد التابع لبرنامج EMFLU.



٭ تحديد موقع أو اكثر للترصد بمراكز/ مستشفيات القطاع الأهلي بواسطة اللجنة المشكلة لتشغيل نظام الترصد لحالات الأمراض التنفسية الحادة والشديدة بالمواقع المختارة باستخدام نظام الكتروني، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.



٭ تغيير المواقع المحددة بهذا القرار لا يتم إلا بعد التنسيق مع اللجنة المشكلة لتشغيل نظام الترصد لحالات الأمراض التنفسية الحادة والشديدة بالمواقع المختارة باستخدام نظام الكتروني.



2 ـ تقوم المستشفيات/ المراكز المختارة بترشيح عاملين من القسم الوقائي والمختبر للعمل على البرنامج.



3 ـ تدريب الأفراد القائمين على البرنامج في المواقع المختارة لإدخال البيانات باستخدام الموقع الإلكتروني emflu.org.



4 ـ التعامل مع العينات: يتم ارسال العينات المشتبهة وعمل فحص للفيروسات المختلفة المسببة للعدوى التنفسية Multiplex PCR:



٭ عينات SARI: يتم ارسال العينات الى مختبر الفيروسات التابع للمنطقة الصحية، وفي حال عدم توافر مختبر فيروسات يتم ارسال العينات إلى مختبر الصحة العامة.



٭ عينات ILI: يتم ارسال العينات من جميع المناطق الصحية إلى مختبر الصحة العامة.



وأشارت الآلية إلى أن الجهات المشاركة في برنامج الترصد الالكتروني هي:



أ ـ ترصد حالات الأمراض التنفسية الحادة والشديدة SARI إلكترونيا:



1 ـ مستشفى مبارك الكبير بمنطقة حولي الصحية.



2 ـ مستشفى الفروانية بمنطقة الفروانية الصحية.



3 ـ المستشفى الأميري بمنطقة العاصمة الصحية.



4 ـ مستشفى العدان بمنطقة الأحمدي الصحية.



5 ـ مستشفى جابر الأحمد بمنطقة مبارك الكبير الصحية.



6 ـ مستشفى الجهراء بمنطقة الجهراء الصحية.



ب ـ ترصد حالات الاشتباه بمرض الانفلونزا ILI الكترونيا



ويتم الترصد الإلكتروني بمراكز الرعاية الصحية الأولية على أن يتم تعيين مركز رعاية صحية أولية بكل منطقة صحية لتفعيل استخدام برنامج EMFLU لترصد حالات الاشتباه بمرض الانفلونزا ILI وذلك على النحو التالي:



٭ العاصمة: مركز عبدالله يوسف العبدالهادي الصحي (اليرموك).



٭ حولي: مركز الشيخ ناصر سعود الصباح التخصصي (السالمية).



٭ الفروانية: مركز النهضة الصحي.



٭ مبارك الكبير: مركز عبدالرحمن الزيد الصحي.



٭ الأحمدي: مركز شرق الاحمدي الصحي.



٭ الجهراء: مركز النعيم الصحي.



المختبرات المختصة بفحص العينات المشتبهة



1 - مختبر الفيروسات بالمستشفيات المرشحة (لعينات SARI).



2 - مختبر فيروسات الصحة العامة، في حال عدم وجود مختبر للفيروسات تابع للمستشفى وكذلك لفحص عينات ILI.



دور العاملين



وبينت الآلية أن أدوار العاملين بالمواقع المختارة تتمثل بالآتي:



٭ دور الأطباء العلاجيين بالأجنحة والحوادث:



1 ـ التأكد من مطابقة الحالة للتعريف الدولي إذا اشتبه الطبيب بحالة التهاب بالجهاز التنفسي الحاد يستدعي دخولها إلى المستشفى.



2 - تبليغ الطبيب الوقائي بالمستشفى هاتفيا وكتابيا خلال 24 ساعة طبقا للقرار الاداري رقم 1803 لعام 2013 والخاص بآلية التعامل مع حالات العدوى التنفسية الحادة بدولة الكويت وقرار اداري رقم 1317 لسنة 2017 بشأن آلية التعامل مع حالات الانفلونزا الموسمية وحالات العدوي التنفسية الحادة بدولة الكويت.



3 - عند التبليغ كتابيا يتم تعبئة نموذج بلاغ مرض ساري مع استيفاء جميع بيانات المريض.



4 - اخذ مسحات (العينات) من الحالة المشتبهة وارسالها إلى المختبر المختص لعمل الفحص المخبري للفيروسات التنفسية Multiplex PCR.



5 - تطبيق إجراءات العلاج المتبعة.



6 - تبليغ قسم منع العدوى بالمستشفى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى وفقا للتعليمات والقرارات الصادرة من إدارة منع العدوى بوزارة الصحة.



٭ دور الاطباء العاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية



1 ـ التأكد من مطابقة الحالة للتعريف الدولي إذا اشتبه الطبيب بحالة التهاب بالجهاز التنفسي الحاد لا يستدعي دخولها إلى المستشفى.



2 ـ تبليغ الطبيب الوقائي بالمركز الصحي هاتفيا أو الكترونيا بالحالات المشتبهة.



3 ـ التأكد من قيام العامل الصحي المختص (الصحة الوقائية) بأخذ مسحات من جميع الحالات المشتبهة تبعا لتعريف الحالة وإرسال العينات لمختبر فيروسات الصحة العامة لعمل الفحص المخبري للفيروسات التنفسية Multiplex PCR.



4 - تطبيق اجراءات العلاج المتبعة.



٭ دور قسم الصحة الوقائية بالمستشفى



1 ـ يجب على أطباء الصحة الوقائية بالمستشفى التنسيق مع الاطباء العلاجيين في الاقسام المختلفة للتأكد من التبليغ الفوري عن الحالات المشتبهة.



2 ـ عمل التقصي الوبائي اللازم للتأكد من التبليغ عن الحالات المشتبهة في مختلف الاقسام بالمستشفى.



3 ـ التأكد من مطابقة الحالات المشتبهة لتعريف الحالة.



4 ـ إدخال ببيانات الحالة على برنامج EMFLU.



5 ـ متابعة ارسال عينات الفحص المخبري إلى المختبر ومتابعة نتائج الفحوصات.



6 ـ حصر عدد الحالات شهريا وإرسالها إلى قسم مكافحة الامراض المعدية بإدارة الصحة العامة.



٭ دور قسم الصحة الوقائية بالمركز الصحي



1 ـ يجب على اطباء الصحة الوقائية بمراكز الرعاية الصحية الاولية التنسيق مع الاطباء العلاجيين والمرور الدوري على العيادات للتأكد من التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه بمرض الانفلونزا ILI.



2 ـ يقوم العامل الصحي المختص (الصحة الوقائية) بعمل مسحات انف بلعومية للحالات المشتبهة بعد التنسيق بين قسمي الصحة الوقائية والرعاية الصحية الاولية بالمركز.



3 ـ ادخال بيانات الحالة على برنامج EMFLU.



4 ـ متابعة ارسال عينات الفحص المخبري إلى المختبر ومتابعة نتائج الفحوصات.



5 ـ حصر عدد الحالات شهريا وإرسالها إلى قسم مكافحة الامراض المعدية بإدارة الصحة العامة.



٭ دور قسم مكافحة الامراض المعدية بإدارة الصحة العامة



1 ـ متابعة القائمين بالعمل على البرنامج في الجهات المعنية بتطبيقه.



2 ـ توثيق النتائج الواردة من الجهات المعنية ورفعها بصورة مباشرة على البرنامج.



3 ـ متابعة العاملين على البرنامج في الجهات المختلفة بشكل مستمر او في حال وجود خلل في تطبيق البرنامج.



٭ دور مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها



1 ـ التنسيق بين الجهات المعنية بتطبيق البرنامج والمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط EMRO.



2 ـ تحليل البيانات وإعداد تقارير دورية عن مدى انتشار المرض وأكثر الانواع انتشارا من الفيروسات.



٭ دور قسم المختبرات



1 ـ عمل الفحص المخبري للعينات المشتبهة للفيروسات المختلفة المسببة للعدوى التنفسية Multiplex PCR.



2 ـ إدخال الجزء الخاص ببيانات العينات على برنامج EMFLU.