الجزاف: 5 شركات خفّضت السكر بنسبة 20% في العصائر وبعضها استبدلته بـ «اللاكتوز»



حنان عبد المعبود



كشفت نائـب مديـر عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية لشؤون تغذية المجتمع د.شيماء العصفور عن أن العمل يجري حاليا لتعديل لائحة أغذية المقاصف المدرسية الصادرة عام 2021 لتتناسب مع رؤية الكويت ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن إطلاق حملة توعوية أمس ضمن مشاركة الهيئة في المبادرة العالمية World Action on Salt & Health - World Action on Salt. Sugar.



وأعلنت العصفور عن تدشين «الغذاء» حملة توعوية لتعزيز الوعي بمخاطر السكر المضاف، لمدة أسبوع، مبينة أن الحملة تختص بتوعية الجمهور ومساعدة الشركات المصنعة على تحسين مكونات منتجاتها وخفض مستويات السكر وتسليط الضوء على دورها في صياغة سياسات ومعايير غذائية تعتمد على المواصفات العالمية.



وأضافت: أسبوع التوعية بخطورة السكر يتضمن سلسلة من الفعاليات، منها تنظيم أنشطة توعوية في مقر الهيئة وفعاليات تثقيفية بالمدارس المعتمدة الصديقة للتغذية لتعزيز وعي الطلبة بأهمية تقليل استهلاك السكر، لافتة إلى أنه سيتم عقد ندوة مخصصة للشركات التي نجحت في خفض نسبة السكر في منتجاتها بالتعاون مع غرفة التجارة لعرضها كنماذج تحفيزية وتنظيم احتفالية توعوية للجمهور بمجمع بروميناد يوم الخميس.



وبينت أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تتعاون مع الشركات المصنعة لتطوير منتجات غذائية ذات مستويات منخفضة من السكر بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع والوقاية من الأمراض المرتبطة بالاستهلاك المفرط للسكر، داعية جميع الشركات المصنعة للأغذية إلى الالتزام بخفض مستويات السكر في منتجاتها، لافتة إلى أن السكريات الحرة هي التي تضاف إلى الأطعمة أو المشروبات من قبل المصنعين أو الطهاة أو المستهلكين، بالإضافة إلى السكريات الطبيعية الموجودة في العسل والشراب والعصائر والمشروبات، كما أن منظمة الصحة العالمية أوصت بأن تكون نسبة السكريات الحرة أقل من 10% من إجمالي الطاقة اليومية للفرد ويفضل أن تكون أقل من 5% للحصول على فوائد صحية.



وتابعت: أكدت الدراسات أن استهلاك السكر في العديد من بلدان إقليم الشرق الأوسط يتراوح بين 9 و15% من إجمالي الطاقة، ما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى تسوس الأسنان. من جانبها، قالت رئيسة قسم التغذية الوقائية والمغذيات الدقيقة ورئيسة برنامج المقاصف المدرسية نوال الجزاف: نهدف إلى توفير أغذية منخفضة السكر في المدارس، لافتة إلى أن هناك 5 شركات قامت بالفعل بخفض كميات السكر من العصائر بنسبة وصلت إلى 20% وبعض الشركات استبدلت السكر المضاف بسكر اللاكتوز.