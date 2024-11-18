

أعلنت «أسيكو المجموعة» عن تحسن ملحوظ في نتائجها الصافية بالربع الثالث من 2024، حيث حققت صافي أرباح بلغت 388 ألف دينار مقارنة بخسائر بقيمة 6 ملايين دينار عن نفس الفترة من 2023، وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشركة التي بدأت بتطبيقها في العام الماضي لتوسعة عملياتها التشغيلية وتعزيز وضعها المالي عبر مبادرات لإعادة الهيكلة، وكذلك التفاوض مع البنوك الدائنة لتسوية مديونيتها.



ودعم هذه النتائج ارتفاعا بنسبة 20% في مجمل الأرباح الصناعية لعمليات الشركة لتصل إلى 7.8 ملايين دينار خلال الفترة في 2024، مقارنة بمبلغ 6.5 ملايين دينار عن نفس الفترة للعام السابق، كما انخفضت خسائر الشركة إلى قيمة 2.8 مليون دينار لهذه الفترة مقارنة بخسائر بقيمة 10 ملايين دينار عن نفس الفترة للعام السابق، بانخفاض 72%.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة عماد العيسى: «تواصل مجموعة أسيكو مسيرتها نحو تعزيز الاستدامة المالية من خلال تنفيذ استراتيجيات إعادة الهيكلة وترسيخ كفاءة التشغيل. وقد أثمرت هذه الجهود في تحقيق نتائج إيجابية على الأداء المالي والتشغيلي، بما يدعم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخليجية».



وتابع بالقول: «تعمل المجموعة مع المؤسسات المصرفية للتقدم في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة المالية بطرق تدعم قدرتها على سداد الديون وتعزيز استقرارها المالي، وبما يتماشى مع طموحاتها نحو تحقيق الربحية المستدامة وحفاظا على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وعلى المدى الطويل». وأضاف: «وفقا للخطة الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، حققت الشركة تحسنا ملحوظا في الوضع المالي وزيادة في الحصة السوقية، بالإضافة إلى ارتفاع في الأرباح التشغيلية، وهو ما طمح إليه مجلس الإدارة ووعد بها المساهمين، وكذلك حفاظا على إرث تشغيلي تنفرد فيه أسيكو المجموعة في الكويت والمنطقة كونها من رواد صناعة مواد البناء».



وتوصلت «أسيكو المجموعة» في صدد استراتيجيتها إلى اتفاقية مع بعض البنوك الدائنة لتسوية مديونية مستحقة وسداد ما نسبته 65% من قيمتها الأصلية شاملة أصل الدين والفوائد والرسوم المستحقة وبما يعادل قيمة 3.7 ملايين دينار وإعفاء الشركة من باقي القيمة.