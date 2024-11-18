منصور السلطان



أعلن مساعد مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور المقدم عبدالله بوالحسن، أنه تم تشغيل 252 كاميرا تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي لرصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان لقائدي المركبات ومخالفات استخدام الهاتف النقال خلال القيادة. وأكد المقدم بوالحسن خلال لقائه مع «قناة الأخبار» في تلفزيون الكويت، أنه تم استخدام كاميرات point to point خاصة لحساب المسافة بين كاميرات رصد السرعة لمعرفة إن كان قائد المركبة قد تجاوز السرعة، وإذا كان قد خفض السرعة أمام الكاميرا، حيث ستتم مخالفته.



وأضاف بوالحسن أن قانون المرور الجديد الذي سيعتمد قريبا تم فيه رفع مخالفة جلوس الأطفال بالمقعد الأمامي من 5- 50 دينارا، وذلك حماية للطفل من تعرضه للإصابة أو الوفاة خلال الحوادث المرورية.



وبين المقدم بوالحسن أن 92% من الحوادث المرورية التي تؤدي الى الوفاة أو الإصابة بسبب عدم الانتباه واستخدام الهاتف النقال خلال القيادة.