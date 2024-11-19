عبدالكريم العبدالله



أعلنت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة د.دينا الضبيب عن انطلاق المؤتمر الطبي السنوي للرعاية الأولية تحت شعار «الفريق الشامل للرعاية المتكاملة» خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي في فندق جراند حياة بمجمع 360.



وذكرت د.الضبيب في تصريح صحافي أن هذا المؤتمر يعزز مفهوم العمل الجماعي كدعامة رئيسية في نجاح منظومة الرعاية الصحية، كما يؤكد أهمية العمل الجماعي في تعزيز كفاءة العمل وتطوير الخدمات الصحية للوصول إلى أعلى المستويات الجودة، حيث يشارك في المؤتمر 41 محاضرا من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، والخليج، وشرق آسيا، وأميركا، لتسليط الضوء على محاور مهمة تشمل صحة المرأة، الأمراض الشائعة للأطفال واليافعين، البروتوكولات المحدثة للزيارات المنزلية، وتعزيز دور الرعاية الصحية الأولية في الصحة النفسية ومكافحة الأمراض المزمنة، علاوة على الاهتمام بصحة المرأة والأمومة.



وأوضحت أن المؤتمر سيضم مجموعة من ورش العمل التطبيقية لتطوير مهارات الممارسين العامين، ويتناول أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية كأجهزة فحص السكر المتطورة إلى جانب تقديم تدريب متخصص للتعامل مع الحالات الطارئة للأطفال وورش عمل لتطوير المهارات الإكلينيكية الخاصة لكبار السن، والزيارات المنزلية.



ولفتت إلى أن المؤتمر يهدف إلى تمكين المرضى من خلال تعزيز دورهم ودور مقدمي الرعاية في تحقيق الرعاية الذاتية، وذلك عبر تقديم المعارف الطبية الحديثة والخبرات المهنية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وقدرة المرضى على إدارة حالتهم الصحية بفاعلية.



وبينت أن هذا الحدث يعد محطة بارزة استثنائية لتبادل الخبرات العالمية وتطوير استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى تحقيق رعاية صحية شاملة ومتكاملة تلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع.



وأكدت د.الضبيب أن الرعاية الصحية الأولية تعتبر خط الدفاع الأول والركيزة الأساسية والعصب الرئيسي للمنظومة الصحية، حيث تولي الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية اهتماما كبيرا بجميع الفئات العمرية في المجتمع، وتقدم خدمات متميزة وفق أحدث البروتوكولات العالمية للأطفال واليافعين والمراهقين، مؤكدة في الوقت ذاته دعم وزير الصحة د.أحمد العوضي لتطوير الرعاية الصحية الأولية وتعزيز جودتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، واضعا مصلحة المرضى في مقدمة أولويات الوزارة، محققا تطلعات المجتمع نحو منظومة صحية أكثر شمولية واستدامة.



وكشفت عن التوسع مؤخرا في عيادات الطفل السليم ليصل عددها إلى 94 عيادة، إلى جانب تعزيز الاهتمام بصحة المرأة والأمومة عبر تبني العديد من البرامج والمحاضرات الهادفة إلى تطوير مهارات العاملين في منظومة الرعاية الصحية الأولية.