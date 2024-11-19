

أعلن مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال إجراءه 62 عملية زراعة خلايا جذعية للأطفال بنجاح منذ إنشاء وحدة زراعة الخلايا الجذعية باستخدام أحدث التقنيات العالمية منها 30 حالة زراعة نصفية تعتمد على متبرعين من أفراد العائلة و7 حالات زراعة ذاتية و25 من متبرعين متطابقين كليا.



وقالت رئيسة قسم أمراض الدم وسرطان الأطفال وزراعة الخلايا الجذعية في المستشفى د.سندس الشريدة لـ «كونا» أمس الاثنين إن الزراعة الذاتية تتمثل في استخدام خلايا المريض نفسه لعلاج الأمراض، خصوصا السرطانات.



وأضافت الشريدة أن عمليات الزراعة تغطي طيفا واسعا من الحالات المرضية بما في ذلك الأمراض السرطانية كاللوكيميا والأورام اللمفاوية والأمراض الدم الوراثية كالثلاسيميا وفقر الدم المنجلي واضطرابات المناعة الشديدة التي تتطلب تصحيحا جذريا عبر الزراعة وأمراض الدم الأخرى التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية.



وأوضحت أن عمليات الزراعة شملت أطفالا بأعمار تتراوح بين ثمانية أشهر و16 سنة، ما يعكس مرونة الفريق الطبي وقدرته على التعامل مع حالات معقدة وصعبة في مختلف الفئات العمرية وتقديم رعاية متخصصة ومتميزة للأطفال الذين يعانون من أمراض معقدة، مما يفتح آفاقا جديدة لمستقبل صحي أفضل.