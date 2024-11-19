

علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تدرس إمكانية رفع القيمة الإيجارية للبيوت منخفضة التكاليف «النعايم» التي من المقرر توزيعها أواخر عام 2026، إلى 100 دينار بدلا من الإيجار الحالي لبيوت تيماء والصليبية 50 دينارا. وقالت مصادر



لـ «الأنباء» إن دراسة زيادة إيجار بيوت النعايم تعود إلى ارتفاع تكلفة البيوت التي تتألف من دورين، بالإضافة إلى شكلها الهندسي وبنائها على طراز حديث، موضحة أن مشروع النعايم عبارة عن 6 مناقصات بلغت تكلفتها بعد ترسيتها



526 مليونا و530 ألف دينار. وذكرت المصادر أن رفع إيجار البيوت منخفضة التكاليف «النعايم» فرض نفسه بعد توزيع شرق تيماء المخصصة لمن باع بيته، إذ حدد الإيجار بقيمة 100 دينار، وهي لا تقل شكلا وتكلفة عن النعايم.



وبينت أن مشروع النعايم توزع إلى 6 مناقصات ضمت المناقصتان الأولى والثانية نحو 3345 بيتا بواقع 1777 و1568 في كل مناقصة، ويشمل العقدان تنفيذ المساكن، بالإضافة إلى المباني العامة وأعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط وإنارة الطرق، ومدة تنفيذه



3 سنوات. وأوضحت أن المناقصة الثالثة تضم 1162 بيتا والرابعة 1985 بيتا، والخامسة 1608 بيوت، والسادسة 1700 بيت بمعدل 6455 بيتا، ومدة تنفيذ كل عقد 3 سنوات. وأكدت المصادر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية مازالت تدرس رفع القيمة الإيجارية لمشروع النعايم ولم يتم الحسم فيه، والذي يعتبر بديلا عن منطقتي الصليبية وتيماء، ويضم 9800 بيت، ويقع جنوب غرب الجهراء، ويبعد عنها 16 كيلومترا.