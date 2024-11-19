عاطف رمضان



قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في تقريرها الدوري لشهر أكتوبر الماضي، إن عدد الطلبات الاسكانية القائمة بلغ 98099 طلبا، وهو ما يعني تسجيل 519 طلبا جديدا خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الطلبات نهاية سبتمبر 97580.



وأوضحت أن عدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين بلغ في مراكز الاستقبال 1676، ومن الخدمات الالكترونية 25784، وعبر خدمات الاتصال 10487خدمة.



وأوضحت أن إجمالي المشاريع السكنية قيد التوزيع في مدينة جنوب سعد العبدالله يبلغ 24508 وحدات سكنية، 23551 قسيمة، 957 للمنتجات الاسكانية، فيما يبلغ عدد المخصص لهم لأصحاب الطلبات حتى يونيو 2007 عدد 4551، بينما بلغ عدد الوحدات الموزعة 16643.



وفيما يخص عدد المباني العامة «تحت التنفيذ» ذكرت المؤسسة أنه يبلغ 124، وهي: مدينة المطلاع السكنية 68، جنوب عبدالله المبارك 31، شرق صباح الأحمد 7، خيطان الجنوبي 1، صباح الأحمد 15، جابر الأحمد 1، سعد العبدالله 1.



وأشارت إلى المشاريع التنفيذية للوحدات السكنية ومنها مشروع شرق صباح الأحمد بعدد 1184، بواقع 587 للعقد الأول تم إنجاز 99.47% منه، و597 للعقد الثاني بإنجاز بلغت نسبته 90.12%.



وأضافت أن نسبة الإنجاز التعاقدية في مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد «الطرق الرئيسية» بلغت 19.43% مقابل نسبة إنجاز فعلية بلغت 34.62، أما بالنسبة لمشروع جنوب سعد العبدالله «الطرق الرئيسية» فبلغت نسبة الإنجاز التعاقدية 3.17%، مقابل 10.39% للإنجاز الفعلي.



وذكرت أنه تم تسليم شهادات «لمن يهمه الأمر» للقسائم الجاهزة للتسليم بعدد 28288 في المطلاع، 3260 في جنوب عبدالله المبارك، 1448 في خيطان.



وأوضحت المؤسسة أنه تم توقيع عقدين إنشائيين في مدينة صباح الأحمد السكنية c لإنشاء وصيانة مركز الشباب، وتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة 10 محطات تحويل رئيسية بمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية في الضواحي N5 ،N7 ،N9.



وأضافت أنه تم طرح 4 مناقصات إنشائية تخص توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية المتعلقة بتغذية محطتي تحويل في جنوب صباح الأحمد، وجنوب سعد العبدالله الإسكاني.