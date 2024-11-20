فيصل النواف: رجال الحرس سيواصلون عطاءهم مع إخوانهم في جميع جهات الدولة لما فيه مصلحة الكويت ونهضتها



أعرب رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الثقة الغالية التي أولاها سموه له بصدور المرسوم الأميري السامي بتعيينه رئيسا للحرس الوطني.



ووجه رئيس الحرس الوطني الشكر والتقدير الى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد على دعمه ومساندته وثقته الغالية التي يعتز ويفخر بها.



وأكد أن هذه الثقة السامية ستكون حافزا ودافعا لبذل الغالي والنفيس من أجل إعلاء مكانة الحرس الوطني والارتقاء به ليكون في مصاف الأجهزة الأمنية المتقدمة.



جاء ذلك خلال لقائه في الرئاسة العامة للحرس الوطني مع الشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط، حيث قدموا له التهنئة بمناسبة توليه منصب رئيس الحرس الوطني.



وجدد رئيس الحرس الوطني العهد والميثاق لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد بأن يكون على مستوى الثقة التي حظي بها وعلى قدر المسؤولية التي يتحملها والأمانة التي تشرف بتسلمها.



من جهته، رحب نائب رئيس الحرس الوطني بالشيخ مبارك الحمود رئيس الحرس الوطني، وهنأه على ثقة القيادة الحكيمة في شخصه الكريم، مؤكدا أنه امتداد لمسيرة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سالم العلي.



وأوضح نائب رئيس الحرس الوطني أن رجال الحرس الوطني، سوف يواصلون عطاءهم مع إخوانهم في وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام، وجميع جهات الدولة، لما فيه مصلحة الكويت ونهضتها في ظل قيادتها الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.



كما ألقى وكيل الحرس الوطني كلمة هنأ فيها الشيخ مبارك الحمود بنيله ثقة القيادة السياسية وتعيينه في منصب رئيس الحرس الوطني، مؤكدا أن رجال الحرس الوطني سوف يظلون جنودا أوفياء للوطن الغالي وسيكملون مسيرة الازدهار والنجاح والتطور في ظل توجيهات رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني.