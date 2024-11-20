في إطار التزام دولة الكويت بتعزيز صحة أطفالها وحمايتهم من المسببات الرئيسية للأمراض التنفسية الحادة مثل التهاب الشعيبات الهوائية والالتهاب الرئوي، أعلنت وزارة الصحة عن توفير عقار نيرسيفيماب (Nirsevimab)، وهو الجيل الأحدث من الأجسام المضادة ضد الفيروس المخلوي التنفسي (RSV).



ويتميز العقار بفعالية طويلة المدى وكفاءة عالية، حيث تحقق الحماية المطلوبة من خلال جرعة واحدة فقط، مما يجعله تطورا نوعيا في مجال الوقاية الصحية.



وفي هذا السياق، أوضحت د. وفاء العتيقي، رئيس مجلس أقسام الأطفال والأطفال الخدج، وعضو اللجنة الوطنية للتحصين، أن «الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) يعد من أكثر الفيروسات انتشارا التي تصيب الجهاز التنفسي، متسببا في التهابات الرئتين والشعيبات الهوائية، وغالبا ما ينشط هذا الفيروس خلال فصل الشتاء، ويصيب الرضع والأطفال أقل من سنتين ذوي الاختطار، حيث يصيب الفيروس طفلين من كل ثلاثة أطفال».



وأشارت العتيقي إلى أن أعراض الإصابة بالفيروس غالبا ما تكون مشابهة لنزلات البرد، مثل سيلان الأنف، والسعال، وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، إلا أن الحالات قد تتفاقم بسرعة لتشمل صعوبة في التنفس، وتسارع في معدله، وأزيزا ملحوظا أثناء التنفس. وأضافت أن الأطفال الرضع، والأطفال الأقل من عامين، قد يعانون من مضاعفات تنفسية حادة تتطلب العلاج في المستشفى.



ولفتت إلى أن الهيئات الصحية الدولية، مثل مركز السيطرة على الأمراض الأميركي (CDC)، توصي بتقديم عقار نيرسيفيماب للرضع والأطفال أقل من سنتين ذوي الاختطار، حيث يظهر العقار قدرة على تقليل نسبة الإصابة ودخول المستشفى بنحو 90%، ويعد هذا العقار جزءا من برامج التحصين في العديد من الدول المتقدمة.