علاء مجيد



كشفت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية عن قفزة كبيرة لحيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال عام (بالفترة بين سبتمبر 2023 و2024)، حيث اشترت الكويت خلال تلك الفترة سندات بقيمة 7.51 مليارات دولار، لتبلغ حيازتها بنهاية سبتمبر الماضي 48.29 مليار دولار، مقارنة بـ 40.78 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، وبنسبة ارتفاع 18.4%.



وعلى صعيد شهري، تظهر البيانات ارتفاعا في قيمة حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1.9% وبقيمة 888 مليون دولار، وذلك مقارنة بحيازتها البالغة 47.4 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.



فيما رفعت الكويت من حيازتها لسندات الخزانة الأميركية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بقيمة 1.94 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 46.35 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، أي بزيادة نسبتها 4.18%.



وتتنوع حيازة الكويت من السندات الأميركية بين 47.38 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و910 ملايين دولار سندات قصيرة الأجل، وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الماضية، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات.



وعلى صعيد حيازات دول الخليج من السندات الأميركية، فقد ارتفعت حيازة المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة خلال سبتمبر الماضي لتصل إلى 143.9 مليار، مقارنة بـ 142.8 مليار دولار في أغسطس الماضي بقيمة 1.1 مليار دولار وبنسبة نمو 0.77% منها 113.4 مليار دولار سندات طويلة الأجل 30.48 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



وأظهرت وزارة الخزانة الأميركية تراجع حيازة الإمارات من السندات الأميركية لتصل إلى مستوى 71.91 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 79.16 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي بتراجع نسبته 9.1% وبواقع 7.24 مليارات دولار، منها 61 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و10.9مليارات دولار سندات قصيرة الأجل.



وعالميا، حافظت اليابان كعادتها على المركز الأول خلال شهر سبتمبر بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1.12 تريليون دولار منخفضة عن مستويات أغسطس الماضي البالغة 1.13 تريليون دولار وبقيمة 6 مليارات دولار وبنسبة تراجع 0.53%.



وأشارت البيانات إلى أن الصين جاءت في المرتبة الثانية بعد اليابان بـ 772 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 774.5 مليار دولار في أغسطس الماضي، وبحجم تراجع بلغ 2.5 مليار دولار وبنسبة انخفاض 0.32%.



وحلت بريطانيا ثالثا بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 764.7 مليار دولار مقارنة مع 743.9 مليار دولار في أغسطس الماضي وبواقع 20.8 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 2.8%.



وذكرت البيانات ارتفاع حيازة الأجانب من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلا مستوى قياسيا جديدا عند 8.67 تريليونات دولار، مقارنة بـ 8.5 تريليونات دولار في شهر أغسطس الماضي، أي بارتفاع شهري يبلغ 169.5 مليار دولار بنسبة 2%.