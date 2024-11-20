

القاهرة - محمد صلاح



تعيش الفنانة ريهام حجاج حالة من الحزن الشديد بعد قرار الشركة المنتجة تأجيل تنفيذ مسلسلها «كنترول»، وقدمت اعتذارا للمؤلف ومخرج العمل دون إعلان الأسباب.



وعلمت «الأنباء» أن التأجيل لأسباب إنتاجية وتسويقية، وعلى الرغم من انه لم يتبق على موسم دراما رمضان غير ثلاثة أشهر ونصف الشهر فقط، فإن البحث مستمر عن سيناريو مميز للمؤلف أيمن سلامة الذي تعاونت معه ريهام من قبل في 4 أعمال فنية، خصوصا أنها تصر على عدم الغياب عن الظهور الموسم المقبل رغم المأزق الحرج الذي تمر به، خاصة أنها قدمت الموسم الماضي مسلسل «صدفة» وناقش مشاكل التعليم خاصة الطلاب في سن المراهقة، وحقق نجاحا جماهيريا.



من ناحية أخرى، قررت ريهام حجاج العودة إلى السينما بعد غياب طويل، حيث طلبت من أكثر من منتج ومؤلف البحث عن سيناريو يعيد تقديمها للشاشة الكبيرة بشكل جيد.