

استقبلت كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة وفدا عسكريا من جامعة الدفاع الوطني في المملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة العميد الركن ناصر الحربي.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي: إن آمر الكلية اللواء الركن طيار فهد الخرينج رحب بالوفد الزائر الذي استمع إلى إيجاز مفصل عن أقسامها ومرافقها وآلية سير العملية التعليمية من مناهج ومحاضرات وتمارين.



وذكرت أنه تمت خلال الزيارة مناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب للضباط منتسبي كليات القيادة والأركان.