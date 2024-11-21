

عبدالعزيز الفضلي



تقدم رئيس المنظمة الكشفية العربية ورئيس جمعية الكشافة د.عبدالله الطريجي بالشكر والتقدير لوزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي على موافقته على رعاية الملتقى الكشفي الدولي الذي سيعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 11 حتى 17 يناير المقبل.



وقال د.الطريجي، في تصريح صحافي عقب لقائه مع الوزير م.الطبطبائي، انه تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الأمور التي تهم الحركة الكشفية الكويتية ودور جمعية الكشافة في تقديم العديد من الأنشطة الكشفية للشباب وجميع منتسبي هذه الحركة، مشيرا إلى ان الوزير أمر بتسهيل وتسخير كل إمكانيات وزارة التربية لدعم وإنجاح الملتقى الكشفي الدولي للشباب الذي يعد من أبرز الفعاليات التي تجمع الفرق الكشفية من مختلف دول العالم، والذي يهدف إلى تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي بين الشباب من مختلف الجنسيات، كما يتيح الملتقى فرصة لتطوير مهارات القادة الكشفيين والفرق الكشفية في مجالات القيادة، والعمل الجماعي والابتكار في الأنشطة المختلفة.



وأضاف د.الطريجي أن الوزير أبدى اهتمامه الكبير بتنظيم الملتقى، مؤكدا على أهمية دعم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تنمية القيم الإنسانية والاجتماعية لدى الشباب وتعزز من المشاركة المجتمعية الفعالة.



كما شدد الوزير على أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الكويت في دعم الشباب وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل.