أعلن مستشفى مبارك الكبير التابع لوزارة الصحة عن علاج 20 حالة تعاني من تشوهات في الأوعية الدموية خلال ثلاثة أيام وذلك في قسم الأشعة التداخلية وجراحة الأوعية الدموية.



وقالت رئيس مجلس أقسام الاشعة في وزارة الصحة د.بثينة الكندري في تصريح صحافي أمس الأربعاء إن هذا الإنجاز تم خلال الثلاثة أيام الماضية ويعتبر «تقدما كبيرا في الخدمات التي توفرها الوزارة» في دولة الكويت لافتة إلى أن أمراض تشوهات الأوعية الدموية من الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى متابعة دورية ومستمرة قد تصل إلى عدة سنوات.



وأوضحت أنه تمت معاينة المرضى وتنسيق العلاج في عيادة تشوهات الأوعية الدموية في (مستشفى مبارك)، لافتة إلى أن الحالات تشمل تشوهات في الأوعية الدموية من جميع الأنواع والتعقيدات من الرأس إلى أسفل القدم.