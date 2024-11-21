

عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيسة قسم الأطفال بمستشفى الصباح د.إيمان العنيزي عن انطلاق المؤتمر الثاني لطب الأطفال خلال الفترة من 22-24 نوفمبر تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي في فندق «الفورسيزون» بمشاركة خبراء دوليين عددهم 30 خبيرا من بريطانيا وأميركا والهند وإسبانيا وتركيا، فضلا عن مشاركة 65 خبيرا محليا. وذكرت د.العنيزي أن المؤتمر يهدف إلى الاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والبحثية في طب الأطفال وتبادل الخبرات مع أرقى المراكز العالمية والإقليمية لمواكبة التقدم السريع في مختلف التخصصات الطبية والارتقاء بكفاءة الأطباء والمختصين من خلال اطلاعهم على أحدث البروتوكلات العلاجية والتشخيصية للأطفال من الولادة إلى سن المراهقة.



وأكدت على أن أهمية المؤتمر تمثل صحة الطفل والتي تعتبر حجر الأساس في تقدم الشعوب وتمثل البحث العلمي وهو أولى خطوات التوصل إلى حلول لما ما يعانيه المجتمع من أمراض ومشكلات صحية.