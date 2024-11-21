

أشار أحدث توقعات شركة «جارتنر» للأبحاث، إلى أن إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2025 سيصل إلى 230.7 مليار دولار، بزيادة بنسبة 7.4% عن عام 2024، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي والسحابة سيعززان إنفاق أنظمة مراكز البيانات بالمنطقة خلال العام المقبل. وأشارت «جارتنر»، إلى أن أنظمة مراكز البيانات ستواصل النمو السنوي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 14.9% خلال 2025، متوقعة أن يشهد الإنفاق على البرمجيات بالمنطقة زيادة بنسبة 13.7% العام المقبل، مدعوما بزيادة استثمارات الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات في التطبيقات المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وأوضحت أن الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيقومون بزيادة الإنفاق على القدرات المجتمعة لكل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والخدمــــات السحابية وبرمجيات الأمن الإلكتروني، بهدف تحسين أماكن العمل الرقمية وتجربة العملاء وجودة المنتجات والخدمات، ولضمان تسريع الابتكار الآمن وتحقيق مزايا تنافسية. وسيعتمد الرؤساء التنفيذيون لشؤون المعلومات مع بداية عام 2025 مقاربة مركزة أكثر بخصوص مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها من مشاريعهم التجريبية، ويأتي هذا التحول نتيجة الدروس المستفادة والفهم الأعمق للتعقيدات ذات الصلة.



وتعتمد منهجيــــــة «جارتنر» في توقعات الإنفاق على تقنية المعلومات إلى حد كبير على التحليل الدقيق لنتائج المبيعات من قبل أكثر من ألف شركة تزويد مجموعة واسعة من منتجات وخدمات تقنية المعلومات. وتستخدم «جارتنر» تقنيات البحث الأولية، كما تكملها بموارد ثانوية للبحث، بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة لبيانات الأسواق التي ترصد توقعاتها لها.