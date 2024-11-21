قال سليمان الزنكوي رئيس لجنة المشتريات بجمعية مشرف التعاونية ان الجمعية تسعى دائما لتقديم أفضل التخفيضات والمهرجانات، خاصة بالمناسبات الموسمية، كعودة المدارس والبر والأعياد الوطنية ورمضان والعيد. وبمناسبة بدء موسم البر والتحسن الملحوظ في أجواء الكويت، سعى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتقديم تخفيضات مستلزمات البر وتقديم أفضل المنتجات والسلع من الماركات ذات الجودة العالية بالإضافة إلى رصيد مشتريات بقيمة 25 دينارا لكل بطاقة عائلة.



وأضاف الزنكوي: تم الإعداد بشكل مكثف لانتقاء أفضل السلع التي تتمتع بجودة عالية وكذلك الأسعار المخفضة التي لا تقارن بمثيلاتها في السوق المحلى بالإضافة إلى تخصيص رصيد مشتريات قابل للاستخدام أكثر من مرة، ويمكن استخدامه بفرع لوازم العائلة أو سوق ضاحية مبارك العبدالله قطعة 6 الذي تم إعداده لاستيعاب جميع المنتجات المعروضة وليتمكن المساهمون من اختيار مستلزماتهم بشكل أفضل، كما تم تحديد مدة زمنية كافية لاستخدام الرصيد والتسوق، والتي بدأت من 20 الجاري وتستمر إلى 5 ديسمبر المقبل.



وذكر ان ثقة المساهمين بمجلس الإدارة في المحافظة على مكانة جمعية مشرف التعاونية رائدة العمل التعاوني تجعلنا بمجلس الإدارة نسعى بشكل مستمر على تقديم المهرجانات والتخفيضات التي تستمر طوال العام، ففي أكتوبر الماضي تم افتتاح مهرجانات متعددة بالسوق المركزي والصيدلية ولوازم العائلة ومركز العطور والتجميل، واليوم نقدم لمساهمينا تخفيضات مستلزمات البر والقادم أفضل لأن مشرف وأهل مشرف غير.