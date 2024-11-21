

قالت نائب الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى إن الاتحاد يشارك كداعم رسمي للأسبوع العالمي للتوعية بالاحتيال الذي تنظمه جمعية مدققي الاحتيال المعتمدين (ACFE) سنويا منذ عام 2000 والذي يعقد هذا عام خلال الفترة بين 17 و23 الجاري.



ويهدف الأسبوع العالمي للتوعية بالاحتيال إلى تسليط الضوء على أهمية التصدي الاستباقي للاحتيال، وحماية الأفراد والشركات من تداعيات هذه الظاهرة المتنامية. وتؤكد مشاركة اتحاد مصارف الكويت، كداعم رسمي للأسبوع العالمي للتوعية بالاحتيال، التزامه الراسخ بتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال، وتوجيه جهود متكاملة للتثقيف في مجال مكافحته.

وأكدت العيسى أن البنوك المحلية من خلال التعاون والتنسيق مع الاتحاد، تواصل جهودها للتصدي لمخاطر الاحتيال المالي عبر استراتيجية متكاملة تعتمد على تعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك العملاء والأطراف المتداخلة الأخرى، واستكشاف حلول مبتكرة وخطط عمل مدروسة للتصدي للتحديات المتزايدة، والتصدي الاستباقي لهذه الظاهرة.

من جانبها، أكدت رئيس لجنة مكافحة الاحتيال لدى اتحاد مصارف الكويت شيخة الصفي، على أهمية مشاركة الاتحاد في الأسبوع العالمي للتوعية بالاحتيال كجزء من جهود البنوك المستمرة للحد من الاحتيال المالي بجميع أشكاله. واعتبرت أن هذه المشاركة تعكس التزام البنوك والاتحاد بتعزيز حماية العملاء وبناء الثقة بينهم وبين القطاع المصرفي.