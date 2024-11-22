أسامة دياب



أعربت الشيخة هالة المحمد، عن سعادتها بتواجدها في محاضرة «ذكريات عائلة ديكسون في الكويت» والمعرض المصاحب لها، لأنها فرصة لاستذكار تاريخ عايشناه في الفترات الماضية، مشيرة إلى احتفال البلدين بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما على مدار 125 عاما. وقالت في تصريح للصحافيين، على هامش محاضرة نظمها الباحث في العلاقات الكويتية البريطانية عيسى دشتي في المكتبة الوطنية بعنوان «ذكريات عائلة ديكسون في الكويت» والمعرض المصاحب بحضور السفيرة البريطانية بليندا لويس ومديرة مكتبة الكويت الوطنية سهام العازمي وعدد من الديبلوماسيين والمهتمين بالتاريخ، إن البعض يعتقد أن علاقتنا مع بريطانيا سياسية أو دفاعية فقط، لكنها علاقات متطورة تشمل مختلف مجالات التعاون الثنائي، لافتة إلى أن العلاقات الشعبية بين البلدين مميزة، متحدثة عن علاقة مسز ديكسون المميزة مع نساء الكويت والرجال في الدواوين في ذلك الوقت، والتي كانت ناشطة اجتماعية، والكثير لا يعرف أنها رفضت الخروج أثناء الغزو من الكويت. وتابعت: أن المعرض يعزز علاقتنا مع بريطانيا ويجب علينا المحافظة على التاريخ، خصوصا انه تاريخ عظيم من العلاقات الثنائية مع بريطانيا.



من جهته، أكد الباحث في الشؤون البريطانية عيسى دشتي، انه ضمن احتفالات الكويت وبريطانيا بمناسبة مرور 125 عاما من الشراكة بين البلدين، تم تنظيم هذا المعرض بدعوة احفاد هارولد ديكسون وزوجته إلى الكويت للاستفادة من وجودهم خاصة أنهم آخر شخصين عاشوا بالمنزل، كما انهم عاصروا احداثا كبيرة وشخصيات كثيرة ولديهم ارشيف جيد.



وأوضح أنهم عرضوا صورا تعرض لأول مرة ولم تعرض في وقت سابق من ارشيفهم الخاص، وكان لديهم تقريبا 70 صورة بأرشيف مكتبة الكويت الوطنية تعود الى فترة الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات والستينيات والسبعينيات وهي خاصة بالحكام والمباني والأحداث في الكويت. وتلا افتتاح المعرض محاضرة بعنوان «ذكريات عائلة ديكسون في الكويت» ألقاها أحفاد المعتمد البريطاني الكولونيل هارولد ديكسون.