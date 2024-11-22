مروان لـ«الأنباء»: التقنية تعدّ حديثة في علاج هذا النوع من مضاعفات الكسور



عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس مجلس أقسام العظام ورئيس قسم العظام في مستشفى جابر الأحمد د.عويض المطيري عن تدشين القسم لـ«تقنية التثبيت الخارجي الحلقي السداسي» لعلاج تشوهات العظام وحالات الكسور المستعصية.



وأكد المطيري في تصريح لـ«الأنباء» على اجراء أول جراحة من هذا النوع في المستشفى على يد فريق طبي متكامل برئاسة اختصاصي جراحة العظام والأستاذ المساعد في جامعة الكويت د.يوسف مروان.



وبين أن هذا التدشين يأتي مواصلة للإنجازات السابقة التي قام بها قسم جراحة العظام في مستشفى جابر الأحمد منها استخدام تقنية «الروبوت» في جراحات تبديل المفاصل.



ولفت إلى ان هذه التقنيات تهدف إلى تحسين نتائج التدخلات الطبية على المرضى وتمكين الجراحين من توفير رعاية متطورة وفائقة الدقة وعلاج حالات مرضية معقدة جدا كان علاجها غير متوافر في الكويت في السابق.



بدوره، قال اختصاصي جراحة العظام والأستاذ المساعد في جامعة الكويت الدكتور يوسف مروان في تصريح لـ«الأنباء» انه تم استخدام جهاز التثبيت الخارجي الحلقي السداسي في عملية جراحية لعلاج مضاعفات كسر معقد في الساق، فشل علاجه بعمليات عديدة في السابق.



وذكر انه تم استخدام المثبت الخارجي السداسي لتجنب بتر الساق حيث إن جزءا كبيرا من عظام الساق تعرض لالتهاب بكتيري حاد وكان قد وصل لمرحلة التلف ولا يمكن الحفاظ عليه.



وتابع: تم استئصال الجزء التالف من العظام وتثبيت الجهاز الخارجي الحلقي السداسي لنقل العظام من الجزء السليم في الساق لتعويض الجزء المفقود، وتعتبر هذي التقنية من التقنيات الحديثة والمعقدة في علاج عذا النوع من مضاعفات الكسور.