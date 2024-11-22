

أعلنت شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات أودي في الكويت، عن عرض مميز لهذا الموسم على سيارة أودي Q3 بطرازي الـ SUV وSportback، ليتمكن العملاء من اقتنائها مقابل 14.900 دينار فقط، ويشمل العرض أيضا كفالة ممتدة لمدة 5 سنوات، إلى جانب باقة خدمة لمدة 5 سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، مما يوفر راحة بال كاملة واهتمام شامل بالعميل، مع اختيار إحدى الهدايا الإضافية التالية:



- مبلغ 1000 دينار فوق سعر التثمين.



- تأمين شامل.



- حماية وتظليل كامل للسيارة.



وتدعو «أودي الكويت» العملاء المهتمين لزيارة معرضها للحصول على هذا العرض المميز، والاستمتاع بتجربة قيادة أودي Q3 التي تجمع بين الأناقة والأداء القوي والتكنولوجيا المتطورة لتلبية احتياجات الجميع.



ويمكن للعملاء زيارة معرض أودي الكويت في منطقة الشويخ الصناعية - طريق الجهراء (شارع البيبسي)، من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء.