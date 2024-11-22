أفادت تقارير إخبارية سورية بأن المبعوث الايطالي الجديد وصل إلى سورية ليباشر مهامه على رأس البعثة الديبلوماسية الايطالية.



وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أمس الأول عبر منصة «إكس» أن ستيفانو رافانيان سيترأس البعثة الإيطالية في سورية بصفته قائما بالأعمال. وفي تدوينة له على منصة «إكس»، قال السفير رافانيان «أدرك صعوبة الأزمة، ولكني أعرف حجم المساهمة التي يمكن أن تقدمها إيطاليا للشعب السوري، أبدأ عملي في دمشق بحماس»، حسبما نقل عنه موقع جريدة «الوطن» المقرب من السلطات في دمشق. وأضاف «أعلم أنني أستطيع الاعتماد على شبكة قوية، بفضل العديد من المنظمات غير الحكومية، التي تعمل هناك منذ سنوات، وكذلك البعثات الأثرية التي استمرت في عملها، لكنني أعلم أيضا، وأنا فخور بذلك، انني أستطيع الاعتماد على مشاعر الصداقة التي يكنها الشعب السوري».



وعمل السفير رافانيان في وزارة الخارجية الإيطالية «مبعوثا خاصا لشؤون الأزمة السورية»، وضمن «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة. وفي 12 الجاري، أعلنت القنصلية السورية في روما، عن بدء تقديمها الخدمات القنصلية لأبناء الجالية السورية.