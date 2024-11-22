

ناهد إمام



أعلن وزير العمل محمد جبران، أمس، عن بدء إجراءات صرف منحة قيمتها 70 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه لكل مصاب من العمال الـ 7، ضحايا حادث تصادم أتوبيس نقل العاملين بإحدى شركات بورسعيد، مع سيارة نصف نقل، على طريق «المطرية - بورسعيد»، الأسبوع الماضي، والذين نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وما زالوا داخل العناية المركزة، وذلك من صندوق الخدمات الاجتماعية التابع للوزارة.



ووجه الوزير، مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، بمتابعة صرف كل المستحقات الخاصة بالضحايا من جانب صاحب العمل. وبحسب بيان صحافي وبتوجيهات الوزير نجحت المديرية في تنظيم مفاوضة ناجحة أسفرت عن إقرار صاحب العمل صرف مستحقات تصل إلى 100 ألف جنيه للمتوفين في الحادث والذين بلغ عددهم 11 عاملا، بإجمالي مليون و100 ألف جنيه، مع استمرارية صرف مرتباتهم الشهرية لصالح أسرهم، ومنحة فورية من الشركة قدرها 10 آلاف جنيه لكل مصاب.