أكد نائب المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية إبراهيم البدر ثبات موقف الكويت الداعم لغزة وأهلها في أخطر معاناة تشهدها الإنسانية في العصر الحديث، مشيرا إلى حرص الهيئة على مدهم بالمستلزمات والاحتياجات الضرورية من مأكل ومشرب وملبس، ليتمكنوا من مواصلة حياتهم قدر المستطاع. وقال البدر، في تصريح صحافي بمناسبة اعتزام الهيئة إقامة فعالية خيرية لسد حاجة النازحين في غزة تحت شعار «وعد وإنجاز» يوم الاثنين 25 الجاري: تأتي هذه الفعالية لتكون تتويجا لجهود الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في دعم قطاع غزة بعد مرور أكثر من عام على الاعتداءات المتواصلة التي تمارس بحق إخواننا في القطاع، والتي أثرت على مختلف الأصعدة الإغاثية والاجتماعية والإيوائية والصحية والتعليمية.



وكشف البدر عن جملة من الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها من الفعالية والتي في مقدمتها التأكيد على الموقف الكويتي الداعم للقضية الفلسطينية والمتوافق مع الموقف الرسمي، وتوثيق الجهود الكويتية في المجال الإنساني ودعم الحاجات الضرورية للمتضررين.



وحث الجمهور على دعم الهيئة والكويت عبر التفاعل مع قضايا الأمة، بالإضافة إلى تجديد الالتزام نحو تخفيف معاناة أهل غزة، وضمان استمرار الدعم الإنساني لهم، وتعزيز الشراكات الفعالة مع المجتمع الدولي والمحلي لضمان إيصال الدعم الإنساني للفئات المتضررة.