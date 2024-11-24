

بحث رئيس مجلس إدارة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي سبل تطوير التعاون لتدريب وتأهيل الجهاز الفني لكلا الطرفين ولتعزيز رقابة قوة الاطفاء العام في تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق في المشاريع الحيوية العامة والخاصة في البلاد.



وقال رئيس الاتحاد م.بدر السلمان: سعدنا بزيارة ولقاء رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي، مضيفا أن الاتحاد اقترح مراجعة اللوائح وأنظمة السلامة والوقاية من الحريق لتتواكب مع المراجع العالمية.



وأضاف السلمان: أن قد تمت مناقشة تطوير عمليات التدريب التي يقوم بها الجانبان لتطوير وتأهيل الكوادر العاملة في المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وجهاز قوة الإطفاء وأجهزة الجهات الحكومية الأخرى ومقاولي الاطفاء ومعدات الحريق، متوجها بالشكر والثناء لرئيس القوة اللواء طلال محمد الرومي والجهاز الفني لقوة الاطفاء العام على جهودهم المبذولة في تطوير أنظمة الوقاية والسلامة من الحريق لتتواكب مع المراجع الدولية.